Navy-piloten zagen bijna dagelijks ufo's in 2014 en 2015

28 mei 2019

13u05

Bron: New York Times 10 Wetenschap Een ervaren piloot van de Amerikaanse Navy zag tijdens trainingen aan de oostkust van de VS tussen de zomer van 2014 en maart 2015 bijna dagelijks ufo’s vliegen. Daarover getuigt hij, samen met vier collega’s, in de New York Times. De “vreemde objecten” haalden hypersonische snelheden en bereikten hoogten tot meer dan 9 kilometer, “zonder zichtbare motor of uitlaatsporen”.

Luitenant Ryan Graves was tien jaar lang piloot van een F/A-18 Super Hornet bij de Navy. Hij lichtte het Pentagon en het Congres in over zijn ervaringen. “Die dingen bleven een hele dag in de lucht”, aldus Graves. “Een vliegtuig in de lucht houden kost bakken energie. Met de snelheden die wij zagen, is twaalf uur in de lucht elf uur langer dan we zouden verwachten.”

Navy-woordvoerder Josh Gradisher geeft aan de New York Times toe dat ze niet alle waarnemingen van Graves en zijn collega’s kunnen verklaren. Sommige vliegende objecten zouden commerciële drones kunnen zijn, voor andere “weten we niet wie erachter zit, hebben we niet genoeg gegevens om ze op te sporen”, legt Gradisher uit. Maar niemand beweert dat het daarom om aliens zou gaan.

De onthullingen komen er na de aankondiging in april van nieuwe, geheime richtlijnen om “onverklaarbare luchtfenomenen” te rapporteren, “als middel om het delen van informatie uit de stigmatisatiehoek te halen en de verslagen meer datagedreven aan te pakken”.

Piloten rapporteerden de waarnemingen aan hun oversten. Ze “speculeerden over geheime, extreem geavanceerde droneprogramma’s”, maar sloten dat weer uit omdat de waarnemingen op bekend militair oefenterrein tussen Virginia en Florida plaatsvonden.

Een van hen vertelde eind 2014 aan Graves dat hij “bijna botste met zo’n ding”. De ufo beschreef hij als iets dat leek op “een bol rond een kubus”. Het vliegende voorwerp manoeuvreerde zich tussen twee gevechtstoestellen die op amper 30 meter van elkaar vlogen. Luitenant Danny Accoin beweert dan weer dat hij een ufo op zijn radar, op zijn raketsysteem en op zijn infraroodcamera had, maar dat hij die toch niet kon waarnemen met zijn ogen.

Van sommige waarnemingen bestaan ook videobeelden. Daarop zijn volgens Graves en zijn collega’s “objecten te zien die optrekken tot een hypersonische snelheid, die plots halt houden en scherpe bochten maken - wat de fysieke beperkingen van een menselijke bemanning overstijgt”. Graves bedoelt dat menselijke piloten de G-krachten niet zou aankunnen. “Snelheid doodt je niet, halt houden wél, of accelereren.”

Sinds het radarsysteem van de gevechtsvliegtuigen, dat nog uit de jaren 80 stamde, geavanceerder werd, namen de ufo-waarnemingen van de piloten toe.