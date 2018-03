Natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking (76) overleden IB

14 maart 2018

04u57

Bron: BBC, The Guardian, ANP 62 Wetenschap De bekende Britse natuurkundige, kosmoloog en wiskundige Stephen Hawking is overleden. Dat meldt zijn familie. Hawking werd 76 jaar.

Hawkings kinderen Lucy, Robert en Tim lieten in een verklaring erg verdietig te zijn over het overlijden van hun vader. "Hij was een groot wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap nog jarenlang zullen voortleven. Zijn moed en vasthoudendheid en zijn begaafdheid en humor inspireerden mensen wereldwijd. Hij zei eens: ‘het universum zou niet veel voorstellen als het niet de plek was waar de mensen van wie je houdt wonen. We zullen hem voor altijd missen”, klinkt het.

Spraakcomputer

De in Oxford geboren astrofysicus leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend via een spraakcomputer communiceren en bewoog zich al tientallen jaren per rolstoel voort. De aandoening werd vastgesteld in 1963, toen hij 21 jaar oud was. Artsen gaven hem toen hooguit 2 jaar.

Hawking hield zich bezig met zwarte gaten, het heelal en kosmologie. Hij publiceerde in 1988 het boek 'A brief history of time', in ons land verschenen onder de titel 'Het Heelal'. Daarin legde Hawking op een toegankelijke manier de volledige geschiedenis van het gehele universum uit, vanaf de oerknal. Het boek werd een bestseller.

God

In 'Het Heelal' hield Hawking nog rekening met het bestaan van God, maar in The Grand Design (2010) blijkt dat hij tot andere inzichten was gekomen. Natuurwetten als de zwaartekracht verklaren de oerknal en het begin van ons heelal. "Het is niet noodzakelijk om naar God te wijzen om het universum in werking te zetten", schreef hij.

In 2014 verscheen over het leven van Hawking de film The Theory Of Everything. Zelf heeft de wetenschapper ook een aantal tv-optredens gemaakt, zo verscheen hij een aantal keer in de populaire comedyserie The Big Bang Theory.