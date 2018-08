NASA-zonnesonde die zaterdag ruimte in gaat, heeft Belgisch tintje Parker is de eerste satelliet die zo dicht bij de zon zal cirkelen IVI

08 augustus 2018

22u27

Bron: Belga 0 Wetenschap De zonnesonde Parker, die als alles goed verloopt zaterdag de ruimte in gaat, heeft een Belgisch kantje. Het ruimtevaartcentrum van de Universiteit van Luik heeft een van de vier instrumenten aan boord ontwikkeld: een hittecamera die de dichtheidsfluctuaties in de zonnecorona moet gaan opmeten.

De zonnesonde Parker is een project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Parker - vernoemd naar de astrofysicus Gene Parker, die zestig jaar geleden het bestaan van zonnewind voorspelde - zal tot op iets meer dan zes miljoen kilometer van de zon naderen. Het wordt de eerste satelliet die zo dicht bij de zon cirkelt.

Bedoeling van de missie is om de energiestromen in het buitenste deel van de atmosfeer rond de zon - de corona - te onderzoeken, net als de fysische mechanismen achter de zonnewind.

Telescopen

Het ruimtevaartcentrum van de universiteit van Luik ontwikkelde één van de vier instrumenten aan boord, de WISPR of Wide-Field Imager For Solar Probe Plus. Het gaat om twee telescopen die opnames maken van de corona en de zonnewind, zo legt Pierre Rochus van de Luikse universiteit uit. De telescopen kunnen niet rechtstreeks in de zonnecorona kijken, omdat het dan te heet wordt. Maar ze observeren het licht dat door elektronen en stof van kometen en andere ruimteobjecten gediffuseerd wordt.

WISPR kan daarna de link leggen met de bevindingen van de andere drie instrumenten aan boord. Het gaat onder meer om een geavanceerd toestel dat elektrische en magnetische velden en golven opmeet.

Zes jaar

Parker zal er meer dan zes jaar over doen voordat het in zijn definitieve baan rond de zon is gemanoeuvreerd. NASA maakt daarvoor gebruik van de planeet Venus, die zeven keer van dichtbij wordt genaderd. Om de enorme zonnestraling te overleven, is de Parker Solar Probe uitgerust met een elf centimeter dik koolstofcomposietschild, dat temperaturen tot 1.400 graden celcius aankan.

De zonnesonde wordt zaterdag gelanceerd vanop de lanceerbasis Cape Canaveral in het Amerikaanse Florida.