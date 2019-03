NASA zoekt proefkonijnen die twee maanden in bed willen blijven (en belooft dikke premie van 16.500 euro) LH

27 maart 2019

15u49 0 Wetenschap Wil je eens wekenlang in een bed blijven liggen en er nog eens riant voor betaald worden? Ruimtevaartorganisaties NASA en ESA zijn op zoek naar 24 vrijwilligers die voor een experiment twee maanden lang moeten liggen. Zo wil men beter begrijpen hoe een langdurig verblijf in de ruimte astronauten kan beïnvloeden.

Belangrijk detail: de deelnemers mogen onder geen enkel beding hun bed verlaten, ook niet om naar het toilet te gaan of om zich te wassen. Ook het experiment wordt best niet onderschat, want de proefkonijnen zullen op termijn sowieso last krijgen van spierverlies. Maar de ruimtevaartorganisaties voorzien naast een royale vergoeding van 16.500 euro (!) ook wel entertainment (tv, films, videogames,…) en leesmateriaal voor de hele periode.

Experts van de NASA en ESA willen tijdens het bijzondere experiment bestuderen hoe astronauten worden beïnvloed door langdurige perioden in de ruimte. Zo willen de ruimtevaartorganisaties ook de impact van gewichtloosheid, kosmische straling, isolatie en ruimtelijke beperkingen beter begrijpen.

De 24 vrijwilligers zullen in het German Aerospace Center (DLR) in Keulen onderworpen worden aan een 60 dagen durende periode van “permanente bedrust”. Ze worden tijdens de proef lichtjes gekanteld, zodat hun hoofd een beetje naar beneden helt. Dat is nodig om de klontering van bloed in de ledematen te verminderen.

12 mannen en 12 vrouwen

Er worden voor het experiment 12 mannen en 12 vrouwen gezocht. Enige vereisten zijn dat de kandidaten Duits kunnen spreken, tussen 24 en 55 jaar oud zijn, én uiteraard gezond zijn.

Kandidaten zullen trouwens nog eens een dertigtal dagen voor de voorbereiding en de herstelperiode na het experiment moeten inplannen.