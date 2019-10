NASA wil robot naar zuidpool van maan sturen om ijswater te zoeken ttr

25 oktober 2019

23u00

Bron: belga 0 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA wil een "rover" (een rijdende robot) naar de zuidpool van de maan sturen om er water te zoeken. Dat heeft NASA-baas Jim Bridestine vandaag gezegd. Bedoeling is om uit te zoeken of het water dat op de maan aanwezig is, zou kunnen dienen als drinkwater voor astronauten en om er brandstof van te maken.

De mobiele robot VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) zou in 2022 moeten arriveren op de maan. "VIPER gaat rondrijden op de zuidpool van de maan en zal uitzoeken waar het ijswater is", aldus Bridestine op de laatste dag van het International Austronautical Congress in Washington. "We gaan het water kunnen analyseren en er uiteindelijk naar boren."

NASA hoopt dat de gegevens over hoeveel water er aanwezig is kunnen helpen om de ambitie van het agentschap waar te maken om een langdurige en duurzame menselijke aanwezigheid op de maan mogelijk te maken. NASA wil tegen 2024 twee astronauten naar de zuidpool van de maan sturen. De bedoeling is dat ze er 6,5 dagen buiten hun maanlander werken.

De VIPER zal ongeveer honderd dagen aan data verzamelen, die zullen dienen voor de eerste globale watervoorraadkaarten van de maan. De robot heeft instrumenten mee die waterstof en zuurstof kunnen opsporen, de basiscomponenten van water die afgescheiden kunnen worden om er brandstof van te maken voor een toekomstige vloot van commerciële maanlanceringsvoertuigen.