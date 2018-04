NASA wil Mars verkennen met "robotbijen" kv

05 april 2018

20u05

Bron: NASA, Live Science 0 Wetenschap NASA heeft twee teams van wetenschappers de opdracht gegeven om een robotbij te ontwerpen die zal kunnen ingezet worden voor de verkenning van Mars. De piepkleine drones moeten een stuk handiger en voordeliger zijn dan de logge Marsrovers.

Een onderzoeksteam aan de universiteit van Alabama werkt in opdracht van NASA samen met een groep van Japanse wetenschappers aan het ontwerp van de vliegende microrobots.

NASA wil dat de ‘Mars bees’ of Marsbijen, zoals ze officieel genoemd worden, gelanceerd worden door een rover, die dienst zal doen as een soort van mobiele basis en laadstation.

Het lichaam van de Marsbijen zal lijken op dat van een hommel, terwijl ze beweeglijke, cicadenachtige vleugels krijgen; die zijn optimaal om stijgkracht te genereren in de dunne, ijle atmosfeer van de Rode Planeet. De zwaartekracht van Mars bedraagt immers slechts één derde van die van de aarde.

Dankzij hun beweeglijke vleugels zullen de minirobots lichter zijn en kunnen wetenschappers ook meer exemplaren tegelijkertijd inzetten. De bijen zullen bovendien in kleine zwermen worden uitgezet. Als één van de microdrones sneuvelt, is dat bijgevolg geen al te zwaar verlies.

De Marsbijen zullen niet alleen het terrein van Mars in kaart brengen, maar ook stalen verzamelen van de ijle lucht van de planeet, in de hoop op methaangas – een mogelijk teken van leven – te stoten. NASA’s Curiosityrover heeft in het verleden al kleine hoeveelheden van het gas gedetecteerd, maar voorlopig is nog onduidelijk of het van biologische oorsprong is.

Het onderzoek, dat op 30 maart door NASA werd bekendgemaakt, zit momenteel in Fase 1, waarbij wordt gefocust op ht ontwerp van de vleugels, de beweging van de drone en het optimale gewicht. De eerste prototypes zullen getest worden in een vacuüm laboratorium met een luchtdichtheid die vergelijkbaar is met die op Mars.

In Fase 2 worden hun beweeglijkheid, windresistentie, stijg- en landingsvermogen, energievoorziening en teledetectie onder de loep genomen. Het zal nog jaren duren voor de technologische insecten aan hun ruimteverkenning kunnen beginnen.