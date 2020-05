NASA wil maanwater als brandstof gebruiken RL

22 mei 2020

18u12

Bron: BuzzT/ANP, NPR 3 Wetenschap Door water te splitsen in waterstof en zuurstof kun je raketbrandstof maken. NASA wil daarom het water op de maan gebruiken zodat ze bij een bezoek aan de maan geen brandstof voor de terugweg mee hoeven te nemen. Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift MIT Technology review.

Op de maan zijn veel waardevolle grondstoffen te vinden, zoals goud, platinum en andere zeldzame metalen. Dit soort metalen zijn vooral waardevol omdat ze in veel soorten elektronica worden gebruikt. Maar om op de maan te komen is vooral heel veel brandstof nodig.

De zwaartekracht van de aarde trekt zo hard aan een ruimtevoertuig dat er veel brandstof voor nodig is om op te stijgen en buiten de atmosfeer te geraken - en als je dan ook nog genoeg moet hebben voor de weg terug, moet je met een zware en volle tank op pad. Door op de maan een soort tankstation te bouwen bespaar je een hoop gewicht op de heenweg. Daarbij zou dit tankstation kunnen dienen als een belangrijke pitstop op weg naar andere planeten, zoals Mars.

Internationale concurrentie

De Amerikanen van NASA zijn niet de enige geïnteresseerden voor een ‘permanent tankstation’ op de maan. Ook de European Space Agency ziet wel wat in een 'maandorp' met de mogelijkheid om metalen op te graven. Daarnaast is ook China is bezig met een onderzoek naar het water op de maan. In augustus 2019 probeerde een Indiase maanmissie tevergeefs om het water op de zuidpool van de maan in kaart te brengen. Door een defect aan de stuwmotoren crashte het ruimtevaartuig met hoge snelheid op de maan.

NASA probeert nu wettelijke afspraken vast te leggen om als eerste te kunnen bepalen wie het recht krijgt om op de maan metalen te delven.

Hoe win je water op de maan?

Het bereiken van water of metalen op de maan is overigens geen gemakkelijke opgave. Het is duur om er een groot team te laten rondlopen, maar robots krijgen het werk voorlopig ook nog niet gedaan.

Daarbij is de oppervlakte van de maan erg plakkerig waardoor apparatuur snel kapot gaat, en bevindt het water zich niet in meren, rivieren of zeeën zoals we dat op aarde gewend zijn. Op de maan bestaat water uit hele kleine, bevroren druppeltjes die zijn vermengd met de bodem. Het water moet dus eerst worden opgewarmd zodat het verdampt en kan pas daarna worden opgevangen. Volgens experts is het een kwestie van vallen en opstaan voor we op de maan op een efficiënte manier grondstoffen kunnen winnen.

Lees ook:

9 tips van astronauten Dirk Frimout en Frank De Winne over hoe je kunt samenleven op een zakdoek (+)

Verhoogde concentratie benzeen in ruimtestation ISS gemeten: “Bemanning loopt geen gevaar”

Kunnen we binnenkort door de ruimte ‘zeilen’ met het dunste materiaal op aarde? Nederlandse uitvinding doet dromen