NASA wil binnen 25 jaar mensen naar Mars sturen

14 november 2018

08u32

Bron: Belga 0 Wetenschap De mens kan binnen 25 jaar naar Mars reizen. Dat hebben experts van NASA meegedeeld. Het Amerikaanse ruimteagentschap denkt zoveel tijd nodig te hebben om een reeks problemen de wereld uit te helpen die met reizen naar Mars gepaard gaan, zoals de blootstelling aan dodelijke straling en het verlies van calcium in de beenderen.

"Met het huidige budget, of een iets hoger budget, zal het 25 jaar duren om deze problemen op te lossen", zegt de gepensioneerde astronaut Tom Jones. Die problemen zijn niet min. Zo ligt de rode planeet op 225 miljoen kilometer van de aarde, wat neerkomt op een reis van negen maanden.

Effect op de mens

Zoveel tijd doorbrengen zonder zwaartekracht kan leiden tot een aanpassing van de bloedvaten in het netvlies, wat het gezichtsvermogen kan aantasten. Bovendien kan zo'n lange ruimtereis een verlies van calcium in de beenderen met zich meebrengen.



Het is om die redenen moeilijk voor wetenschappers om te voorspellen welk effect een reis naar Mars juist zal hebben op de mens. "We moeten ons nu beginnen te concentreren op enkele belangrijke technologieën", zei Jones.

Straling

Volgens de astronaut op rust kunnen de problemen deels opgelost worden door het verkorten van de reistijd via nucleaire voortstuwingssystemen.

Daarnaast moet er een oplossing komen voor de problemen rond de blootstelling aan straling. In één reis naar Mars zou een astronaut meer stralingen moeten opvangen dan normaal gezien in zijn volledige carrière.

"We hebben nog geen oplossing inzake de bescherming tegen kosmische straling en zonnevlammen", zegt Jones. Maar de experts hebben verschillende technologieën geïdentificeerd die ontwikkeld zouden kunnen worden.

InSight

NASA heeft in mei al de sonde InSight naar Mars gestuurd, die op 26 november zou moeten arriveren. Doel van de missie is om de interne structuur van de planeet te onderzoeken en zo meer te weten te komen over hoe de rotsachtige planeten in ons zonnestelsel zich vormen.

In 2020 wil NASA eveneens een nieuwe rover naar Mars sturen om de leefbaarheid op de planeet te onderzoeken. De robot zal ook op zoek gaan naar tekens van leven uit het verleden.