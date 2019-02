NASA-wetenschappers verbijsterd: mysterieus eiland doemt op uit oceaan en krioelt nu al van leven avh

05 februari 2019

12u30

Bron: CNN, space.com 0 Wetenschap Vier jaar geleden doemde een eiland plots op uit de Stille Oceaan en ondertussen krioelt het stukje land al van het leven. Vooral de mysterieuze modder fascineert NASA-wetenschappers, die al een expeditie naar het eiland ondernamen: “We waren net enthousiaste schoolkinderen”, zegt NASA-wetenschapper Dan Slayback.

In 2015 steeg tussen de twee eilanden van Tonga door een vulkaanuitbarsting onder het wateroppervlak plots een nieuw vulkanisch eiland op uit de Stille Oceaan. Het plekje grond heeft nog altijd geen officiële naam, maar Tongalezen noemen het ‘Hunga Tonga’.

De afgelopen 150 jaar werden nog maar drie dergelijke ‘nieuwe’ eilanden geregistreerd, dus Hunga Tonga is een grote speeltuin voor wetenschappers. Onderzoekers van NASA zakten onlangs af naar het eiland om er de ondergrond, de fauna en de flora te gaan bestuderen. “We waren net enthousiaste schoolkinderen”, zegt Dan Slayback van het Goddard Space Flight Centre van NASA.

Veel leven en mysterieuze modder

Amper vier jaar nadat Hunga Tonga uit de oceaan rees, krioelt het eiland van het leven. In geen tijd begon er vegetatie te groeien en honderden verschillende soorten zeevogels maken hun nest langs de kliffen. Maar het is vooral de lichtgekleurde, kleiachtige modder die de onderzoekers fascineert: “De modder is heel kleverig, we weten niet goed wat het juist is”, zegt Slayback. “Ik weet nog altijd niet waar die modder vandaan komt.”

Eiland zal snel weer verdwijnen

Vraag is hoelang Hunga Tonga nog boven water zal blijven, want het duurt meestal slechts enkele maanden voor dergelijke nieuwe eilanden weer weg eroderen. Volgens Slayback ziet het er niet goed uit: “Het eiland erodeert veel sneller dan gedacht door de regen.” Maar voor Hunga Tonga opnieuw in de oceaan verdwijnt, verzamelen Slayback en zijn collega’s nog zo veel mogelijk informatie.