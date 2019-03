NASA waarschuwt voor ruimteherpes kv

18 maart 2019

20u23

Bron: Science Daily, Futurism 0 Wetenschap Bij meer dan de helft van de astronauten die met de Space Shuttle reizen en op het Internationaal Ruimtestation ISS verblijven, steken slapende herpesvirussen opnieuw de kop op. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van NASA. Het fenomeen kan volgens het ruimteagentschap een probleem vormen voor langdurige ruimtemissies.

“NASA-astronauten worden gedurende weken of zelfs maanden blootgesteld aan microzwaartekracht en kosmische straling, en dan zwijgen we nog van de extreme G-krachten bij het opstijgen en de terugkeer naar de aarde”, zegt dr. Satish Mehta, hoofdauteur van de studie en medewerker van het Johnson Space Center. “De fysieke uitdaging wordt verstrekt door andere stressfactoren zoals sociale scheiding, opsluiting en een gewijzigde slaapcyclus.”

In de studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Microbiology, drukken de onderzoekers hun bezorgdheid uit over de reactivering van het virus. Het gaat dus niet over een nieuw virus dat zich in de ruimte ontwikkelt.

Immuunsysteem onderdrukt

NASA volgt de fysiologische impact van ruimtevaart bij de astronauten op via hun speeksel, bloed en urine. “Tijdens de ruimtevlucht is er een toename van de afscheiding van stresshormonen zoals cortisol en adrenaline, waarvan geweten is dat ze het immuunsysteem onderdrukken”, stelt de studie. “In overeenstemming hiermee ondervinden we dat de immuuncellen van astronauten – vooral diegene die normaal gezien virussen onderdrukken en elimineren – minder efficiënt worden tijdens ruimtevluchten en soms tot 60 dagen daarna.”

Wanneer het immuunsysteem onderdrukt wordt, is het voor het lichaam van een astronaut moeilijker om slapende virussen onder controle te houden, waardoor die weer de kop opsteken.

53 procent

“Tot op heden scheidden 47 van de 89 astronauten (53 procent) op korte ruimtevluchten, en 14 van 23 (61 procent) van diegenen op langere ISS-missies, herpesvirussen af in hun speeksel- of urinestalen”, aldus dr. Mehta. Dat is opvallend meer dan in stalen die voor of na de vlucht werden afgenomen.

Hoe langer de ruimtereis duurt, des te vaker staken de virussen dus weer de kop op. Slechts zes astronauten ontwikkelden ook echt symptomen als gevolg van de virale reactivering. Volgens Mehta ging het bij elk van hen om slechts lichte symptomen.

Gevaar voor lange ruimtereizen

Er zijn acht gekende herpesvirussen, waaronder de stam voor de waterpokken en gordelroos. Eens er een besmetting heeft plaatsgevonden, blijven de virussen aanwezig in de zenuwcellen van de drager voor de rest van zijn leven. Het immuunsysteem kan de virussen meestal onderdrukken, maar als het immuunsysteem zelf onder druk komt te staan, bijvoorbeeld tijdens ruimtereizen, dan kan dit grote risico’s met zich meebrengen voor astronauten die naar Mars of zelfs verder willen reizen.

De ontwikkeling van tegenmaatregelen tegen virale reactivering is essentieel voor het succes van langdurige ruimtemissies, betoogt Mehta. “De ideale tegenmaatregel voor astronauten is vaccinatie, maar dat is tot nu toe alleen beschikbaar voor waterpokken en gordelroos.”

“Testen met andere herpesvirusvaccins zijn weinig beloftevol, dus onze huidige focus ligt op de ontwikkeling van gerichte behandelingsschema’s voor personen die lijden aan de gevolgen van virale reactivering”, stelt de arts.