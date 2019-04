NASA vreest gevaar van 400 brokstukken voor ISS na neerhalen satelliet door India: “Vreselijk en onaanvaardbaar” Joeri Vlemings

02 april 2019

12u28

Bron: The Guardian 1 Wetenschap “Vreselijk”, noemt NASA India’s geslaagde test om een satelliet in een baan om de aarde neer te halen. De Amerikanen vrezen dat de 400 brokstukken die nu in de ruimte rondzweven het Internationaal Ruimtestation ISS kunnen bedreigen. Dat zegt directeur-generaal Jim Bridenstine van NASA.

India kondigde vijf dagen geleden erg trots zijn succesvolle poging om een satelliet aan flarden te schieten aan. Intussen zijn er 400 brokstukken na de vernietiging geteld, die volgens Bridenstine niet allemaal te volgen zijn.

“Wij volgen objecten van tien centimeter of groter, en wij hebben er ongeveer 60 geteld”, zei de NASA-topman.

De satelliet is in een relatief lage baan op 300 km hoogte uitgeschakeld, ver onder die van het ISS (400 km) en van het merendeel van de kunstmanen die rondom onze planeet wentelen. Maar 24 stukken zijn boven ISS geraakt, zei Jim Bridenstine.

“Dat is een vreselijk, vreselijk iets om een evenement op te zetten dat puin naar een hoogtepunt stuurt dat boven het internationale ruimtestation gaat”, zei hij. Bridenstine voegde eraan toe: “Dat soort activiteit is niet verenigbaar met de toekomst van de bemande ruimtevluchten, het is onaanvaardbaar".

Als gevolg van de Indiase test is het risico op een botsing met het ISS op tien dagen tijd met 44 procent gestegen, zei Bridenstine. Dat risico zal wel snel afnemen, omdat het merendeel van het schroot wellicht zal opbranden in de atmosfeer.

Het Amerikaanse leger houdt objecten in de ruimte in het oog om het risico van botsingen met het ISS en met satellieten in te schatten. Zo volgen ze 23.000 objecten groter dan tien centimeter. Tienduizend daarvan zijn brokstukken waarvan bijna 3.000 het gevolg zijn van een Chinese anti-satelliettest in 2007 met een kunstmaan op 860 km hoogte.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van India zei in een reactie dat de test in de lagere atmosfeer werd uitgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen ruimteschroot zou zijn. “Wat er toch zou zijn veroorzaakt aan puin zal binnen enkele weken vergaan en terugvallen op de aarde”, klonk het.

Zelfs botsingen met kleine objecten kunnen catastrofaal zijn in de ruimte. Dat komt grotendeels door de snelheid waarmee ruimtevaartuigen in een baan om de aarde bewegen. Dat is minimum 7,8 km per seconde.