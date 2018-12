NASA verspreidt unieke geluidsopname: “Luister naar de wind op Mars” HR

07 december 2018

19u08

Bron: Belga 24 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA heeft vrijdag met een stunt uitgepakt: een geluidsopname van vibraties tengevolge van de wind die over de op 26 november gelande InSight-sonde waait.

Sensoren in de seismometer en een weerinstrument registreerden de vibraties tengevolge van wind op Mars. “Hoofdtelefoon en subwoofer aanbevolen”, zegt de NASA. Het is allemaal “bas”. InSight doet, met medewerking van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht, in het bijzonder onderzoek naar het binnenste van de Rode Planeet.

Bekijk ook: