NASA trekt de stekker uit een van de meest succesvolle ruimtetelescopen

17 juni 2019

17 juni 2019

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA neemt op 30 januari afscheid van de Spitzertelescoop die de wetenschap meer dan elf jaar langer dan gepland heeft gediend.

De Spitzer ging in augustus 2003 de ruimte in en zou daar slechts 2,5 jaar blijven. In werkelijkheid werd de infrarode kijker één van de meest succesvolle ruimtetelescopen.



Zo vond de Spitzer een nieuwe ring rond Saturnus, loerde de kijker naar sommige van de verst verwijderde sterrenstelsels en sterren van alle mogelijke leeftijden. De telescoop bracht ook onze Melkweg in kaart en speurde naar planeten buiten ons zonnestelsel.



Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, aldus NASA. De meeste instrumenten zijn niet meer bruikbaar en de kansen op een anomalie, die een ongecontroleerd einde kan bewerkstelligen, stijgen. Daarom gaat op 30 januari 2020 de stekker gecontroleerd uit de missie.