NASA stelt 3 robots voor die weg naar de maan moeten effenen voor astronauten AW

03 juni 2019

12u39

Bron: Space, NASA 0 Wetenschap Vijftig jaar nadat de eerste mens voet op de maan zette, plant NASA nogmaals een tripje naar de maan. Maar aan boord van de eerste raket richting de maan zullen in eerste instantie geen mensen zijn. In plaats daarvan schakelt het Amerikaanse ruimtevaartagentschap de hulp van drie robots in. Ontmoet Peregrine, Nova-C en Orbit Beyond of Edison.

“We gaan naar de maan, om er te blijven”, verkondigde NASA zo’n maand geleden bij de voorstelling van het nieuwe “Artemis”-programma. Eind mei werden de plannen wat concreter met de voorstelling van het nieuwe ruimtestation waarvan er een testmodel in 2022 gelanceerd zal worden.



En volgens een recente aankondiging zullen er volgend jaar alvast de eerste robots naar de maan gestuurd worden om het maanoppervlak te onderzoeken. “De maanlanders zullen de weg effenen voor de eerste vrouw op de maan”, aldus NASA-directeur Jim Breidenstine tijdens een persconferentie.

Peregrine

Peregrine is een maanlander afkomstig van het commerciële bedrijf Astrorobotic. Peregrine is 1,9 meter lang en zo’n 2,5 meter breed, en zal in staat zijn om zo’n 265 kilogram te vervoeren. In totaal zal de robot maar liefst 14 ladingen naar Lacus Mortis - Latijn voor “het meer des doods” – in het noordoostelijke deel van de maan, vervoeren. Astrorobotic ontvangt bijna 80 miljoen dollar voor Peregrine.

(Lees verder onder de foto)

Nova-C

Nova-C is een tweede maanlander die geproduceerd wordt door het privébedrijf Intuitive Machines. Volgens de vooropgestelde planning zal Nova-C de maan bezoeken tijdens de zomer van 2021. De maanlander van Intuitive Machines zal zo’n 100 kilogram kunnen vervoeren. In totaal ontvangt het bedrijf 77 miljoen dollar van NASA in ruil voor de Nova-C maanlander.

Orbit Beyond

De derde maanlander is ietwat ambitieuzer dan zijn collega’s. Niet voor niets krijgt het bedrijf in New Jersey het grote prijzengeld, 97 miljoen dollar, om de Orbit Beyond klaar te stomen tegen september 2020.

(Lees verder onder de foto)

Alternatieven

Alle drie de robots zijn afkomstig van commerciële bedrijven, en NASA maakte er een budget van maar liefst 254 miljoen dollar (227 miljoen euro) voor vrij.



De contracten met commerciële bedrijven zijn een belangrijke stap voor het ruimtevaartagentschap, volgens Clive Neal, een ruimtewetenschapper aan de University of Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana . “Als je zo’n ambitieus ruimtevaartprogramma hebt, moet je aan de belastingbetaler kunnen tonen dat je iets verwezenlijkt hebt. En er is heel wat tijdsdruk”, legt Neal uit. “Die tijdsdruk verhoogt het risico. Daarom voorziet NASA voldoende alternatieven.”