NASA spot wereldberoemd logo van Star Trek op Mars jv

13 juni 2019

15u39

Bron: CNET 4 Wetenschap De NASA-ruimtesonde Mars Reconnaissance Orbiter heeft een opvallende afdruk in de duinen van de rode planeet gespot. “Vermetele kijkers zullen tot de ontdekking komen dat deze trekken opvallend veel weg hebben van een beroemd logo”, tweette NASA, met woordspelingen op Star Trek-schepen.

De Mars Reconnaissance Orbiter en Marsrover Curiosity hebben al heel wat gekke figuren uit het landschap van de rode planeet gelicht: van Muppet Beaker over Jabba the Hutt tot Pac-Man. Ditmaal is het bekende logo van Starfleet, zeg maar de krijgsmacht van het Star Trek-universum, aan de beurt. Te zien in de zandduinen van Mars.

“Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo”, grapte het NASA-team. De oorspronkelijke Engelse tekst bevat in de vertaling verloren gegane verwijzingen naar sterrenschepen Enterprise en Discovery van Starfleet. Het bedoelde logo is dan ook inderdaad dat van Starfleet.

“Deze worden ook wel ‘duinafgietsels’ genoemd”, zegt planetair onderzoeker Ross Beyer over de bewuste zandformaties op Mars. “Ze tekenen de aanwezigheid van duinen op die omringd waren door lava.” Er zijn in dat hele landschap wel meer insigneachtige afdrukken te vinden. Beyer benadrukt dan ook dat de gelijkenis met het Star Trek-logo “puur toeval” is.

