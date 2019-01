NASA-sonde scheert langs verste ruimteobject ooit door de mens bestudeerd en stuurt al eerste signaal door jv

01 januari 2019

07u55

Bron: afp, Belga 7 Wetenschap De sonde New Horizons van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA heeft vandaag zoals aangekondigd een nieuw record neergezet. De sonde scheerde langs een object met de naam Ultima Thule, en bereikte op dat moment het verste object dat ooit door de mens werd bestudeerd, zo kondigde wetenschappelijk missieleider Alan Stern aan.

De sonde richtte om 06.33 uur Belgische tijd haar camera’s op Ultima Thule. Deze ijzige steenklomp in de Kuipergordel bevindt zich op zowat 6,4 miljard kilometer van ons, 1,6 miljard kilometer verder dan de baan van de dwergplaneet Pluto. “Nooit eerder heeft een ruimtetuig een object bestudeerd dat zo veraf gelegen is”, aldus Stern. Wetenschappers hopen dat de observatie van Ultima Thule meer kennis oplevert over hoe het zonnestelsel is ontstaan.

De Kuipergordel is een omvangrijke regio in ons zonnestelsel dat potentieel miljarden kleine objecten herbergt die afstammen van de vorming van ons planetair stelsel en die de sleutel kunnen zijn om dit proces te begrijpen, zegt de NASA.

Eerste signaal

De sonde vloog op een afstand van ongeveer 3.500 kilometer voorbij het object en schoot normaal gezien in enkele seconden tijd zowat 900 beelden. Een grondstation van de NASA in Madrid heeft ook al een eerste signaal ontvangen van de sonde nadat die langs Ultima Thule was gescheerd. Ingenieurs begonnen daarop de status van de onderscheiden subsystemen van het ruimtetuig na te trekken.



Een eerste onderzoek leert dat de subsystemen van de sonde in orde zijn, aldus NASA TV. Dat duidt erop dat de sonde tijdens haar verst verwijderde scheervlucht ook data heeft vergaard.“We hebben een gezond ruimtetuig. We hebben juist de verst verwijderde scheervlucht achter de rug”, zei missie-operatieshoofd Alice Bowman. De scherpste foto’s zouden morgen onze planeet bereiken.

New Horizons is in januari 2006 op Cape Canaveral gelanceerd om in het bijzonder de dwergplaneet Pluto gedetailleerd te verkennen. Dat gebeurde ook in 2015. Het was de Amerikaans-Europese Hubble Ruimtetelescoop die in 2014 Ultima Thule heeft ontdekt.