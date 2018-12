NASA-sonde bereikt asteroïde die volgende eeuw tegen de aarde kan knallen kg

03 december 2018

18u01

Bron: Belga, NASA, The New York Times 5 Wetenschap Na een reis van twee jaar heeft de NASA-sonde OSIRIS-REx vandaag asteroïde Bennu bereikt, waar het ruimtetuig binnenkort stalen verzamelt om naar de aarde te brengen. Daarmee kunnen wetenschappers meer te weten komen over hoe het zonnestelsel is ontstaan. Bijzonder: er is een kleine kans dat de asteroïde in de 22ste eeuw op aarde botst, met mogelijk catastrofale gevolgen.

De OSIRIS-REx is omstreeks 18.00 uur Belgische tijd aangekomen aan de asteroïde Bennu, die in 1999 ontdekt werd. Tijdens de reis heeft de sonde, die ongeveer 2,1 ton weegt, snelheden tot meer dan 100.000 km per uur gehaald. De missie kost NASA ruim 800 miljoen dollar.

Wat is er bijzonder aan asteroïde Bennu?

Bennu heeft een diameter van ongeveer 490 meter en geldt als een gevaarlijke (bekende) asteroïde. Wetenschappers achten het immers mogelijk dat het ding in de 22ste eeuw met ons zou botsen. De asteroïde zal rakelings langs de aarde scheren in 2135, en komt nog dichter bij in 2175 en 2195.



Al is de kans op een botsing slechts 1 op de 2.700, de impact ervan zou ongeveer 80.000 keer krachtiger zijn dan de atoombom op Hiroshima, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.



Belangrijker op dit moment is dat de asteroïde mogelijk meer informatie kan bieden over de “bouwblokken” van het zonnestelsel. Wetenschappers geloven immers dat Bennu bestaat uit de “restjes” die overbleven na de geboorte van ons zonnestelsel. De samenstelling van de asteroïde zou de voorbije 4,5 miljard jaar grotendeels onveranderd zijn gebleven.

Wat is het doel van de missie?

De sonde zal ongeveer twee jaar rond het hemellichaam blijven. Ze zal met een robotarm enkele kleine stalen vergaren van het oppervlak, om die dan naar onze planeet te brengen. De “landing” om de stalen te verzamelen, zal niet langer dan vijf seconden duren, en kan indien nodig drie keer herhaald worden. In totaal kan OSIRIS-REx ruim twee kilo stof meenemen. Met de verzamelde monsters wil NASA meer ontdekken over hoe het zonnestelsel is ontstaan.



OSIRIS-REx moet ook de impact bestuderen die de zon heeft op de baan van asteroïden. Bennu drijft elk jaar namelijk een beetje meer richting de zon, en dat fenomeen zou ook kunnen verklaren waarom de asteroïde in de toekomst in de buurt van de aarde komt.

Wat gebeurt er vandaag?

OSIRIS-REx is rond 18 uur aangekomen in de omgeving van de asteroïde. Een landing is nog niet voor vandaag. Het ruimtetuig zal eerst bijna een heel jaar rond de asteroïde cirkelen om een geschikte landingsplaats te selecteren. Die locatie op het oppervlak moet veilig zijn én een garantie bieden voor interessante bodemstalen.



In september 2021 vertrekt OSIRIS-REx met de stalen weer terug naar de aarde. De sonde komt naar verwachting in 2023 weer aan en zal in totaal meer dan 650 miljoen km hebben afgelegd.

