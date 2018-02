NASA ontwerpt nieuw ruimtepak met... ingebouwd toilet TTR

22 februari 2018

12u59

Bron: space.com 0 Wetenschap Astronauten moeten zich tijdens hun missie niet langer uit hun ruimtepak wrikken als ze hun behoefte willen doen. Met de nieuwe Orion Crew Survival Systems Suits (OCSSS) zullen ze voortaan makkelijker hun behoefte kwijt kunnen. NASA werkt immers aan het ontwerp van een ruimtepak met een ingebouwd toilet.

Tot nu toe bedraagt de gemiddelde tijd die een astronaut zich in zijn ruimtepak bevindt ongeveer tien uur. Vooral luiers worden als noodoplossing gebruikt. Ideaal is het echter niet. "Het werkt niet altijd naar behoren. Soms is er een lek, maar het zorgt er wel voor dat je je ruimtepak niet hoeft uit te trekken om naar het ruimtetoilet te gaan. Dat is altijd een lastig karwei", vertelt Kirstyn Johson, een ingenieur van het NASA’s Johnson Space Center in Houston.

Bovendien kunnen astronauten tijdens een wandeling buiten het ruimtetuig niet naar het ruimtetoilet. Ze dragen dan een luier onder hun pak, maar kunnen die niet te lang aanhouden vanwege de hygiëne. Ontlasting gaat momenteel nog in zakjes en urine in speciale tanks die teruggaan naar aarde en daar worden verbrand. De garderobe van de astronauten was dan ook dringend aan een update toe vonden ze bij NASA.



Het resultaat is een nieuw ruimtepak dat door de astronauten zes dagen lang gedragen kan worden. Ze kunnen in dit pak zowel eten als hun behoefte doen op een ingebouwd toilet zonder dat ze hiervan hinder zullen ondervinden. Het ingebouwde toilet is overigens niet het enige voordeel van het nieuwe pak. Zo worden astronauten voortdurend voorzien van schone lucht, water en voldoende zuurstof. Genoeg om het zes dagen uit te houden.