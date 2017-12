NASA onthult straks nieuws over hun planetenjacht LB

12u52

Bron: Independent, Guardian 1 EPA De Kepler ruimtetelescoop speurt de ruimte af op zoek naar onbekende planeten. Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA doet vannamiddag tijdens een persconferentie een onthulling die verband houdt met de Kepler ruimtetelescoop die de ruimte afspeurt naar onbekende planeten. De ontdekking werd gedaan met de AI-technologie van Google. Experts verwachten dat het nieuws betreft over een nieuwe exoplaneet.

NASA gaf enkel prijs dat het vannamiddag om 17 uur onze tijd een persconferentie geeft en dat de ontdekking werd gedaan door de ruimtetelescoop. Nog volgens NASA was Google betrokken bij wat ze een 'doorbraakontdekking' noemen.

Daarnaast houdt NASA de lippen voorlopig stijf op elkaar, maar er zijn enkele zaken die wijzen op wat de aankondiging zal inhouden. Vooreerst:

Wat is die Keplertelescoop?

In 2009 werd de Keplertelescoop de ruimte in gelanceerd, al die tijd speurt die naar exoplaneten. Dat zijn planeten die draaien om andere sterren dan de zon. Het bestaan van deze planeten is voornamelijk afgeleid van indirecte waarnemingen en daarop gebaseerde berekeningen. NASA is zo tevreden over het werk van de ruimtetelescoop dat ze in 2014, een jaar nadat zijn taak er officieel opzat, een nieuwe reeks onderzoeken met de Kepler startten. Toen de missie begon, wisten wetenschappers niet hoeveel exoplaneten er zijn, maar intussen werd duidelijk dat ze vaker voorkomen dan gedacht en dat elke ster er minstens één heeft.

De Keplertelescoop scant het zwerk voortdurend en bekijkt daarbij meer dan 145.000 sterren. Wetenschappers zijn vooral alert voor sterren wier licht dimt wanneer een planeet voor ze komt te staan. Door de patronen van dat dimmen te onderzoeken, kunnen ze achterhalen hoeveel planeten elke ster heeft en hoe die eruit zouden kunnen zien.

Wat weten we?

Nu NASA heeft aangekondigd dat ze iets nieuws hebben ontdekt en een persconferentie houdt "om de laatste ontdekking gemaakt door de planeetjagende Keplertelescoop aan te kondigen", zitten astronomieliefhebbers op het puntje van hun stoel.

Vier wetenschappers zullen het persmoment leiden:

Paul Hertz, directeur van de afdeling astrofysica

Christopher Shallue, softwareingenieur bij Google AI

Andrew Vanderburg, astronoom en professor aan de universiteit van Austin

Jessie Dotson, verantwoordelijke wetenschapper voor het Keplerproject

NASA kiest altijd de meest relevante en meest onderlegde ingenieurs en wetenschappers om op dergelijke evenementen het woord te voeren, zodat de vragen van de pers en het publiek zo gedetailleerd mogelijk beantwoord kunnen worden. Dat Jessie Dotson er bij is, maakt duidelijk dat Kepler een hoofdrol speelt in de ontdekking, en dat het dus gaat over iets wat die telescoop heeft gespot. Het werk van Dotson focust op asteroïden. Zo hielp ze NASA bij het samenstellen van een team dat berekent hoe groot het risico is dat zo'n asteroïde op de aarde knalt.

Vanderburg werkt vooral rond exoplaneten en hun sterren en maakt daarbij gebruik van gegevens die door Kepler worden doorgestuurd. Zijn specialiteit is het opsporen en beschrijven van exoplaneten. Hertz en Shallue zullen hun organisaties en wat zij hebben bijgedragen aan de ontdekking in de verf zetten.

De lijst doet dus vermoeden dat het te maken heeft met exoplaneten, hun sterren en mogelijk ook asteroïden. Hoewel Kepler voor veel andere dingen wordt gebruikt dan het zoeken naar planeten die rond sterren tollen en leven zouden kunnen bevatten, is het waarschijnlijk dat deze aankondiging betrekking zal hebben op zo'n planeet.