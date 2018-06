NASA ontdekt mysterieus blauw zand op Mars avh

26 juni 2018

15u57

Bron: NASA 0 Wetenschap De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een even mysterieuze als indrukwekkende foto genomen van een blauwe zandduin op Mars. “De duin bestaat uit fijner materiaal en hebben een andere samenstelling dan de omliggende duinen”, luidt het.

De MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) van NASA nam al in januari een foto van de blauwe zandduin op Mars, maar NASA maakt die vandaag pas publiek. De duin ligt in de buurt van de Lyotkrater, waar wel meer zandduinen liggen. Maar wetenschappers hebben vastgesteld dat de opvallende blauwe duin een andere samenstelling heeft dan de andere duinen.

Grijs zand

Eigenlijk is het zand op de duin grijs, maar omdat de foto bewerkt is om het contrast te vergroten, valt de duin blauw uit. Dat zegt planetair geoloog Alfred McEwen. Waarom het zand een andere samenstelling heeft, is voorlopig onduidelijk.