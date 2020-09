NASA neemt patent op nieuwe manier om sneller én goedkoper naar de maan te reizen AW

04 september 2020

11u50

Bron: Science Alert 1 Wetenschap In vergelijking met Mars of Jupiter is de maan niet zo ver verwijderd van de aarde. Toch kost het nog steeds bijzonder veel geld en is het niet bepaald makkelijk om er te geraken. Al ontdekte het Amerikaanse Ruimtevaartagentschap NASA onlangs een nieuwe route die het reizen een tikkeltje sneller én goedkoper maakt. Maar die houden ze voor zichzelf.

Het gaat hier niet om een nieuw snufje, een apparaat of een snellere raket. Wat NASA ontdekte is een binnenweg, een reeks orbitale manoeuvres of een kortere route om naar de maan te reizen. En dankzij die kortere route wordt er heel wat geld bespaard aan brandstof.



De manoeuvres die gemaakt dienen te worden, zijn overigens niet weggelegd voor grote ruimteschepen die astronauten of robots vervoeren. Ze zijn wel geschikt voor wetenschappelijke missies, waar een budgetvriendelijkere reis naar de maan veel verschil kan maken.

DAPPER

Zo was het bijzonder lastig om de ‘Dark Ages Polarimeter Pathfinder’, of kortweg ‘DAPPER’ – een apparaat zo groot als een magnetron – met een ‘beperkt’ budget van 150 miljoen dollar naar de maan te sturen. “Eigenlijk is het nieuwe traject ontstaan uit pure noodzaak”, aldus Jack Burns, astrofysicus aan de University of Boulder. “We moesten de lanceringskosten laag houden en een goedkope manier vinden om bij de maan te geraken.”



Na heel wat ingewikkeld cijferwerk, vond het team van Burns een nieuwe route die ze op hun patent beschrijven als een “methode om een ruimtevaartuig over te brengen van een geostationaire baan (cirkelvormige baan rond de aarde, red.) naar een baan rond de maan”. De route doet beroep op de zwaartekracht van de aarde (9,807 m/s²) en de maan (1,62 m/s²) om DAPPER op de juiste momenten te doen vertragen en versnellen waardoor er minder brandstof nodig is.



Bedoeling is dat DAPPER radiogolven zal opvangen die bij het ontstaan van het universum werden uitgezonden. Door de geboorte van atomen, sterrenstelsels en zwarte gaten te bestuderen, hopen wetenschappers (voorlopig nog) onzichtbare donkere materie te ontdekken.

Patent

Waarom NASA een patent heeft genomen op de nieuwe route? Omdat deze vergelijkbaar is met een uitvinding volgens astrofysicus Burns. “Het is een creatie die het resultaat is van numerieke modellering van de planetaire trajecten”, zegt hij. “Het is dus intellectueel eigendom.” Volgens anderen is het patenteren van de nieuwe route simpelweg een manier om wat lof te krijgen voor de geleverde inspanningen.