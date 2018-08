NASA lanceert zondag sonde om als eerste ‘haren van de zon’ te strelen Yannick De Spiegeleir

11 augustus 2018

09u26 5 Wetenschap Als eerste ruimtetuig tot op 6,3 miljoen kilometer van de zon naderen. Dat is de missie van de ‘Parker Solar Probe’ die de NASA vandaag wilde lanceren. NASA besloot echter om de missie 24 uur uit te stellen. Aan boord: twee telescopen van Belgische makelij.

Naderen tot op 6 miljoen kilometer van de zon. Hoewel de aarde en de zon 150 miljoen van elkaar verwijderd liggen, klinkt het nog steeds als een behoorlijke afstand. Maar vergis u niet: de zonnestralen zijn er ruim 500 maal zo sterk als bij ons op aarde. Een stevige ‘parasol’ meenemen op reis naar de zon is dan ook geen overbodige luxe. Om de Parker sonde te beschermen ontwikkelde NASA een hitteschild van speciale koolstofverbindingen dat temperaturen kan weerstaan tot 1.400 graden én de apparatuur in de sonde op kamertemperatuur kan houden.

Telescopen

Eén van de vier instrumenten aan boord werd bovendien in ons land ontwikkeld door het ruimtevaartcentrum van de universiteit van Luik. De Wide-Field Imager For Solar Probe (WISPR) omvat twee telescopen die opnames zullen maken van de corona of ‘stralenkrans’ van de zon.

Zonnewind bestuderen

Doel van de missie: de wind bestuderen die de zon de ruimte inblaast in kaart brengen. Het bestaan van die zonnewind werd in 1958 al voorspeld door de Amerikaanse astronoom Eugene Parker (91). Door meer inzicht te krijgen in de magnetische velden en elektrische geladen deeltjes van de zon hopen de onderzoekers de activiteit van de zon beter te kunnen voorspellen. Bij een hevige uitbarsting, zoals die laatst plaatsvond in 1859, kan een zonnestorm immers de elektronica op aarde danig ontregelen en de technologie, waar we vandaag zo afhankelijk van zijn, uitschakelen.

Zeven jaar onderweg

Op de eerste resultaten van het onderzoek is het wel nog even wachten. Na de lancering op Cape Canaveral zal Parker er zeven jaar over doen voor het ruimtetuig zijn definitieve baan rond de zon heeft bereikt. Daar aangekomen zal het ruimtetuig ‘de haren van de zon’ strelen én onderzoeken.

De ‘Parker Solar Probe’ in cijfers

Kostprijs van het project: 1,3 miljard euro

Lengte: 3 meter (niet groter dan een auto)

Gewicht: 685 kilogram

Snelheid: 700.000 kilometer per uur of 200 kilometer per seconde omgerekend de afstand tussen de Panne en Hasselt in 1 seconde

Hitteschild met dikte van 11,5 cm beschermd tegen temperaturen tot 1.400 graden Celsius en laat de instrumenten aan boord toe te functioneren bij temperaturen van 15 tot 25 graden Celsius

De Parker sonde zal tot 6,3 miljoen kilometer van de zon naderen tegen december 2024