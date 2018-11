NASA hakt na vijf jaar knoop door over landingsplek Mars 2020 HA

19 november 2018

19u47

Na vijf jaar uitzoeken heeft de NASA beslist zijn Mars 2020 sonde te laten landen in de Jezero-krater op de rode planeet. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau bekendgemaakt.

De onbemande sonde zal in juli 2020 op Cape Canaveral in Florida vertrekken met een Atlas-V draagraket. Lanceerbedrijf United Launch Alliance benadrukt dat het hetzelfde type zal zijn als de Atlas die destijds de succesrijke Mars Curiosity naar de Rode Planeet heeft geslingerd.

Mars 2020 zal niet alleen op zoek gaan naar aanwijzingen van vroeger levensvatbare omstandigheden en vroeger microbiologisch leven. De robotjeep zal ook stalen nemen van gesteente en de bodem, en die daar in een soort opslagplaats stockeren.



NASA zegt met de Europese zusterorganisatie ESA een toekomstige missie te bestuderen om die stalen op te halen.



De Jezero-krater herbergde ooit de delta van een rivier. Die heeft mogelijk, via in de krater terechtkomend water en sedimenten, vroegere organische moleculen en andere aanwijzingen van microbiologisch leven verzameld en bewaard, zo luidt het.