NASA geeft nieuwe wending aan speurtocht naar buitenaards leven kv

26 september 2018

22u46

Bron: NASA, ScienceAlert, GeekWire 1 Wetenschap NASA's zoektocht naar buitenaards leven beperkt zich in ons zonnestelsel vooral tot microben. Onder andere dankzij de satelliet Kepler en de HARPS-spectograaf werden de voorbije jaren echter duizenden nieuwe planeten ontdekt buiten ons zonnestelsel. De ruimtevaartorganisatie wil daarom dat er in de toekomst meer gezocht wordt naar intelligent buitenaards leven.

In april lanceerde NASA met TESS de krachtigste telescoop totnogtoe die zal worden ingeschakeld voor de zoektocht naar leefbare planeten buiten ons zonnestelsel. Ook voor de James Webb Space Telescope die in 2021 de Hubble moet vervangen zijn de verwachtingen hooggespannen. Daarnaast werkt ook het Europese agentschap ESA aan de nieuwe ruimtetelescoop CHEOPS en het ruimteobservatorium PLATO, Verwacht wordt dan ook dat het aantal nieuwe ontdekkingen nog verder in een stroomversnelling zal geraken.

Momenteel zijn er al 3.779 gekende planeten in ons heelal en de voorbije tien jaar werden nog duizenden andere kandidaten ontdekt. Het is dan ook een logische vraag of er op een van deze planeten (intelligent) leven bestaat.

Technosignaturen

NASA zal zich daarom in de toekomst concentreren op de speurtocht naar ‘technosignaturen’: signalen die het bewijs kunnen zijn van een geavanceerde buitenaardse samenleving. “Technosignaturen zoals bijvoorbeeld radio- of lasergolven, tekenen van massieve bouwwerken of een atmosfeer vol vervuilende chemicaliën kunnen wijzen op intelligent leven”, licht het agentschap toe in een mededeling.

Om de zoektocht naar technosignaturen op te drijven, organiseert NASA vanaf vandaag tot en met woensdag een Technosignatures Workshop in Houston. Daar worden de meest veelbelovende onderzoeksdomeinen in de kijker gezet en geven experts toelichting bij de zoektocht naar exoplaneten, artificiële radiosignalen en andere mogelijk aanwijzingen voor technologisch leven in het universum.

Thomas Zurbuchen, adjunct-bestuurder van NASA’s Science Mission Directorate, deelde gisteren via Twitter al mee verheugd te zijn over de nieuwe onderzoeksplannen van het agentschap.