NASA geeft gedetailleerde kaart vrij van de maan

JOLE

24 april 2020

09u51

Bron: CNN 0 Wetenschap De ruimtevaartorganisatie bereidt zich voor op nieuwe maanmissies. Wetenschappers van de United States Geological Survey (USGS), NASA en het Lunar Planetary Institute ontwikkelden daarom een gedetailleerde kaart die van onschatbare waarde zal zijn bij het uitvoeren van missies.



Het is de eerste keer dat wetenschappers het volledige maanoppervlak in kaart brengen. De kleurrijke kaart geeft tientallen jaren van geologische onderzoeken weer. Met behulp van recente satellietreizen en Apollo-missies wordt de kaart up-to-date gehouden. De kaart is ontworpen om wetenschappers in de toekomst te helpen met geologische onderzoeken. “Het is geweldig om te zien dat USGS een hulpmiddel creëert dat NASA kan helpen bij het plannen van toekomstige missies”, zegt USGS-directeur Jim Reilly.

De nieuwe kaart maakt een onderscheid tussen verschillende geologische formaties en tijdsperioden waarbij kleuren worden gebruikt om het verleden van de maan vast te leggen. De kaart wordt gedomineerd door verschijnselen van het Imbrian-tijdperk, dat ongeveer 3,5 miljard jaar geleden plaatsvond. Gedurende die tijd werd de maan verpletterd door asteroïden, waardoor veel van de inslagkraters ontstonden die we vandaag op het oppervlak kunnen zien.

De kaart is niet alleen voor wetenschappers beschikbaar. Iedereen die wil, kan ze online bekijken.