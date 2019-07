NASA en WHO slaan handen in elkaar om uitbraak van epidemieën te voorkomen AW

05 juli 2019

11u40

Bron: NASA, WHO 1 Wetenschap Tal van tropische ziektes waaronder malaria en dengue worden overgedragen door muggen en zijn wereldwijd verantwoordelijk voor honderdduizenden doden. De Wereldgezondheidsorganisatie tracht het aantal slachtoffers terug te schroeven, en daarvoor schakelt ze de hulp van NASA in.

Hoe het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA precies kan helpen bij het beperken van zieke-uitbraken? Met behulp van satellieten. Satellietbeelden kunnen dan wel niet herkennen in welke gebieden veel mensen ziek zijn, ze geven perfect de geografische veranderingen weer: schommelingen in temperatuur, neerslaghoeveelheid en de luchtkwaliteit kunnen stuk voor stuk een mogelijke uitbraak voorspellen.



Warme natte gebieden zijn bijvoorbeeld ideale broedplaatsen voor muggen. En hoe meer muggen, hoe groter de kans op een dodelijke uitbraak.

Waarschuwingssysteem

De satellietbeelden van NASA zouden met andere woorden benut worden als een efficiënt waarschuwingssysteem. Indien er een verhoogd risico wordt voorspeld, kunnen de preventiemaatregelen opgevoerd worden. Zo kunnen er muggennetten en sprays uitgedeeld worden.



Myanmar

In Myanmar werd er alvast een programma opgezet om de uitbraak van malaria te voorspellen. Enkele Landsat-satellieten houden de evolutie van verschillende waterbronnen nauwgezet in de gaten in specifieke gebieden in het land. De techniek die daarbij wordt toegepast, werd ontwikkeld door de afdeling Geografie aan de University of Maryland. Bij de observaties wordt er onder andere rekening gehouden met de bevolkingsdichtheid, sociaaleconomische factoren en militaire conflicten.