NASA en ESA willen stukjes van Mars naar aarde halen, maar timing is cruciaal AW

30 juli 2019

16u48

Bron: NASA 3 Wetenschap Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA slaan de handen in elkaar om tegen 2031 stukjes van Mars naar de aarde te halen. De strakke planning begint stilaan vorm te krijgen. Gelukkig maar, want timing is cruciaal.

In april 2018 tekenden NASA en ESA alvast een intentieverklaring waarin te lezen staat dat ze bodemmonsters op Mars willen verzamelen. Een eerste stap van het masterplan wordt volgend jaar reeds uitgerold. In 2020 wordt er een nieuwe Marsrover van NASA gelanceerd richting de ruimte. Als alles gaat zoals gepland, zal die rover in februari 2021 landen. Eenmaal daar moet de Marsrover op verkenning gaan en in totaal 38 tubes met bodemmateriaal verzamelen.



Enkele tubes worden gedropt op de rode planeet en later opgehaald, de overige stalen houdt de Marsrover bij zich.

Unicum

In 2026 volgt de tweede stap. Daarbij wordt de ruimtesonde ‘Sample Retrieval Lander (SRL)’ naar Mars gestuurd. Zijn originele (Engelse) naam spreekt boekdelen: de SRL moet de tubes met monsters ophalen en ze terug naar de aarde brengen. Het proces zal ongeveer acht maanden in beslag nemen, waarvan vijf maanden benut zullen worden om de tubes met monsters te verzamelen. De SRL wacht een heuse uitdaging “want de sonde moet de omgeving en temperaturen overleven op Mars” zegt projectleider Brian Muirhead. Bovendien keerde nog nooit eerder een ruimtesonde van Mars terug naar de aarde.



Als dat in 2026 wél lukt, wordt de lander na acht maanden terug in een baan rond Mars, zo'n 300 kilometer boven de rode planeet, gebracht. Vervolgens zal die daar opgepikt worden door de zogenaamde ‘Earth Return Orbiter’ (ERO). Volgens de planning wordt die ERO gelijktijdig met de SRL gelanceerd om enkele maanden in de ruimte door te brengen totdat zijn ‘vriendje' terugkeert.



Uiteindelijk zullen de twee in 2031 terug landen op de aarde. Specifiek moet dat gebeuren in de Verenigde Staten, waar de monsters in quarantaine geplaatst kunnen worden.

Details

Alles moet tot in het detail gepland worden, want de timing is cruciaal. Ten eerste zijn de ruimtevaartuigen al zes maanden onderweg voordat ze op de rode planeet arriveren. En men kan niet zomaar vertrekken: de vaartuigen (en/of astronauten) kunnen enkel naar Mars reizen als de planeet aan de dezelfde kant van de zon is gepositioneerd als de aarde. Dit komt slecht om de 26 maanden voor: dus in 2031, 2033, enzovoort.



Loopt er met andere woorden iets mis in de planning, betekent dat dat de SRL en ERO pas in 2028 in plaats van 2026 gelanceerd kunnen worden. Dan zal het automatisch tot 2033 duren voordat er stukjes van Mars op aarde arriveren.