NASA deelt verbluffende foto van Jupiter

19 september 2020

21u58

Wetenschappers zijn in de wolken over een foto die ruimtelescoop Hubble vorige maand heeft genomen van Jupiter. NASA liet het kiekje van de gasplaneet vrijdag los op de wereld via Twitter.

Merk op dat links in de verte nog een hemellichaam is te zien. Het gaat om Jupiters ijsmaan Europa, waarvan wordt vermoed dat er onder de ijskorst een vloeibare oceaan schuilgaat, waarin ooit leven mogelijk was.

Grote Rode Vlek

Op Jupiter zelf trekt de grote rode vlek meteen de aandacht. Die is al sinds het begin van de waarnemingen in 1930 op de planeet aanwezig. Het betreft een gigantische storm, die met een diameter van 15.800 kilometer groter is dan onze aarde (met een diameter van bijna 13.000 kilometer). De Grote Rode Vlek raast vermoedelijk al eeuwenlang door de atmosfeer van de grootste planeet van ons zonnestelsel.



Onderzoek wees uit dat de storm geleidelijk aan kleiner wordt, maar hoe dat komt, is nog een raadsel. Opvallend aan de foto - die op 25 augustus werd genomen - is dat de kern en de uiterste rand van de storm roder kleuren dan tijdens vorige waarnemingen.

Onder de Grote Rode Vlek is nog een storm te zien: Oval BA. Deze verstoring kleurt dan weer lichter dan voordien, zo blijkt. In 2006 was Oval BA nog heel rood. Op de recente afbeelding is weliswaar een verkleuring van de kern te zien. Het is dus niet uitgesloten dat de storm de komende tijd opnieuw meer kleur zal krijgen.

Nieuwe storm

Op het noordelijk halfrond van Jupiter beweegt er ook iets. Daar wijst de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA op de langgerekte witte vlek linksboven. Het gaat wederom om een storm, die op 18 augustus voor het eerst werd gespot. Bijzonder aan deze observatie is dat het fenomeen meer structuur lijkt te hebben dan andere stormen die tot nu toe op dit deel van de gasplaneet werden waargenomen.

Volgens NASA zou dit erop kunnen wijzen dat een nieuwe lang aanhoudende storm in de maak is.

406 million miles from Earth, Jupiter’s turbulent atmosphere was captured perfectly by @NASAHubble on Aug. 25 as the Great Red Spot plowed into storm clouds: https://t.co/H5szWfZZdL pic.twitter.com/PnyqSpUOpD NASA(@ NASA) link