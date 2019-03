NASA creëert buitenaards DNA AW

02 maart 2019

17u35

Bron: NASA, Outerplaces 0 Wetenschap Of buitenaards leven bestaat, weten we nog steeds niet. Wel slaagden wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA erin om een buitenaardse vorm van DNA te creëren, genaamd Hachimoji. En Hachimoji kan zo maar even tot een doorbraak leiden.

NASA’s ontdekking suggereert immers dat andere vormen van DNA zodus ook andere levensvormen, perfect kunnen bestaan. En dankzij de nieuwe DNA-vorm hebben onderzoekers alweer een beter idee naar wat ze precies op zoek zijn.



Kern van ons bestaan

Voor wie tijdens de biologielessen vooral sliep: een korte les. Het menselijk DNA ziet er als volgt uit: het bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden die in de vorm van een dubbele helix of wenteltrap met elkaar vervlochten zijn. De nucleotiden zijn dan weer verbindingen bestaande uit kleinere bouwstenen of basen: adenine, cytosine, guanine en thymine. Kort samengevat is DNA de kern van ons bestaan, letterlijk en figuurlijk.

Waarom bovenstaande biologieles belangrijk is voor Hachimoji? Zonder een stukje menselijk DNA zou hij niet bestaan. Het Hachimoji-DNA bevat immers dezelfde vier ‘ingrediënten’ of basen (adenine, cytosine, guanine en thymine), maar daarbovenop telt het unieke DNA nog eens twee dubbele verbindingen: purine en pyrimidine. Het resultaat? DNA dat maar liefst dubbel zoveel ‘ingrediënten’ telt: acht.

Laboratoriumversie

Uiteraard is de alien van NASA slechts een laboratoriumversie, en eentje die niet eens vingers heeft, laat staan de woorden “E.T. phone home” uitspreekt. Toch is het een veelbelovend experiment waarmee de wetenschappers aantonen dat een andere vorm van leven – inclusief andere bouwstenen – perfect mogelijk is. Verder benadrukken ze graag het belang van de financiering voor grondig onderzoek naar buitenaards leven. Dergelijk onderzoek is noodzakelijk menen de wetenschappers. Met hun experiment hopen ze die noodzakelijkheid ook aan te tonen.

