NASA bezorgd om Mars-rover die batterijen niet kan opladen door storm kv

13 juni 2018

21u41

Bron: Belga 3 Wetenschap De gigantische stofstorm op Mars die de robotjeep 'Opportunity' verplichtte om tijdelijk halt te houden, zal volgens experten nog verder in omvang toenemen. In twee tot drie dagen zal de storm waarschijnlijk de hele planeet bedekken, zei John Callas, manager bij het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. Wat betreft de robotjeep, zijn Callas en zijn collega's "bezorgd, maar hoopvol".

De Opportunity zou volgens de NASA in staat moeten zijn om de storm te weerstaan. Die stofstorm laat zo goed als geen zonlicht meer door, die de batterijen van de Opportunity oplaadt. De robotjeep bevindt zich al sinds 2004 op de rode planeet. De Opportunity staat nu in "rustmodus", waaruit de jeep weer kan ontwaken eens de storm gaan liggen is.

Voor de andere missies naar de planeet, zoals de sondes die rond de planeet draaien, de door kernenergie aangedreven robotjeep Curiosity of de sonde InSight die naar Mars op weg is, bestaat geen gevaar.