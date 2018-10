Nachtactiviteit aap levert inzicht in evolutie van menselijke slaap HR

26 oktober 2018

17u29

Bron: Belga 0 Wetenschap De Antwerpse Zoo doet onderzoek op nachtactiviteit van chimpansees om zicht te krijgen op de evolutie van menselijk slaapgedrag. Dat schrijft het dierenpark in een persbericht. "Het is de eerste keer dat de nachtactiviteit bij chimpansees zo uitgebreid wordt onderzocht."

Onderzoekers van ZOO Antwerpen bestuderen het gedrag van chimpansees in de dierentuin, maar ook bij onderzoeksprojecten in Kameroen en Congo. De wetenschappers besluiten dat wilde chimpansees maar zeer weinig nachtelijke activiteit vertonen en, net als mensen, 's nachts één lange vaste slaapperiode hebben en dus zelden wakker worden.

"Het is de eerste keer dat nachtactiviteit bij chimpansees zo uitgebreid werd onderzocht", klinkt het. In de studie werden 22 onderzoeksgebieden in heel Afrika onderling vergeleken. Het onderzoek gebeurde met nachtcamera's.

Winter- of zomeruur

De studie laat zien dat de nachtactiviteit van de chimpansees verband houdt met dagtemperaturen - bij hogere temperaturen is er meer activiteit - maar ook met menselijke activiteit in het leefgebied van de apen. Bij minder menselijke verstoring is er meer activiteit. "Dat klinkt raar, maar waarschijnlijk houden chimpansees zich veel stiller als er mensen in het bos rondlopen om te jagen, illegaal hout te kappen, of andere woudproducten te verzamelen", zegt onderzoeker Zjef Pereboom. "Als er minder mensen actief zijn, is de kans dus ook veel kleiner om ontdekt te worden."

De onderzoeksresultaten zijn niet alleen waardevol voor de kennis over en de bescherming van de apen, ze geven ook inzicht in de evolutie van onze eigen slaapgewoonten. "De kennis over slaappatronen van chimpansees kan informatie leveren voor bijvoorbeeld slaapgeneeskunde of de impact van het toepassen van winter- of zomeruur. Door expertises te bundelen, kunnen we slaap bij primaten en mensen ontwarren."

Bekijk ook: