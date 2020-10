Na Johnson & Johnson legt ook Amerikaanse farmaceut Eli Lilly Covid-19-onderzoek stil HAA

13 oktober 2020

23u18

Bron: ANP, Bloomberg 0 Wetenschap Farmaceut Eli Lilly heeft onderzoek naar een mogelijke behandeling van Covid-19 stilgelegd, omdat er zorgen over de veiligheid van het middel zijn gerezen. Voorlopig worden daarom geen nieuwe deelnemers voor de klinische tests geworven, maakte het bedrijf bekend.

Eli Lilly onderzoekt de werking van bepaalde antilichamen voor de behandeling van de ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt. Een onafhankelijke commissie die toezicht houdt op de patiëntveiligheid heeft nu aangeraden het onderzoek tijdelijk op te schorten. Volgens Eli Lilly is daar uit "een overvloed aan voorzorg" gehoor aan gegeven.

Regeneron

Wat de aanleiding is van het advies, maakte Eli Lilly niet bekend. Dat het onderzoek wordt stilgelegd, betekent niet automatisch dat er iets mis is met het onderzochte geneesmiddel.



Het stilgelegde onderzoek draait om een therapie die lijkt op de experimentele behandeling van Covid-19 van farmaceut Regeneron, die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs onderging. Zowel Eli Lilly als Regeneron hebben een aanvraag gedaan bij de Amerikaanse medicijnwaakhond voor versnelde goedkeuring van hun middel.

Eli Lilly, dat steun van de Amerikaanse regering krijgt voor zijn onderzoek, presenteerde vorige maand voorlopige resultaten die overwegend positief waren. Patiënten die de door de farmaceut ontwikkelde antistof kregen, hoefden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen te worden dan patiënten die een placebo kregen toegediend.

Johnson & Johnson

Eerder raakte bekend dat ook het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson de klinische proeven met zijn coronavaccin tijdelijk stillegt. Het middel zit momenteel in de zogenaamde derde fase van de klinische proeven, maar die zijn nu opgeschort vanwege een “onverklaarbare ziekte” bij een deelnemer. Ook het UZ Gent zet de studie naar het vaccin on hold tot er zekerheid is dat de medische problemen bij de zieke proefpersoon niets met het vaccin te maken hebben.

