Na 600.000 jaar keert deeltje van Mars terug naar de rode planeet AW

29 juli 2020

15u43

Bron: Science Alert 0 Wetenschap De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA staat op het punt aan zijn Marsmissie te beginnen. Als alles verloopt zoals gepland, zal morgen de robotjeep Perseverance gelanceerd worden. Daarnaast zal er ook een stukje meteoriet meeliften naar de rode planeet, zo’n 600.000 jaar nadat het Mars verliet en 1.000 jaar nadat het op de Aarde crashte.

Een meteoriet is eigenlijk niet meer dan puin uit de ruimte, een deel van een meteoroïde of planetoïde dat op een zeker moment op de aarde inslaat na vanuit de ruimte door de atmosfeer te zijn gevallen. Zo brak er ongeveer 600.000 jaar geleden ook een stuk van Mars af, om uiteindelijk, zo’n 1.000 jaar geleden, op de Aarde terecht te komen.



In 1999 werd het stuk rots pas ontdekt, in Oman. Het bleek al snel om een stukje van de planeet Mars te gaan, waarop het een jaar later bij de collectie van het Natural History Museum in het Verenigd Koninkrijk werd gevoegd. Het stukje meteoriet werd Sayh al Uhaymir 008 (SaU 008) gedoopt en zal na al die jaren nu eindelijk terugkeren naar de rode planeet.



Daar zal SaU 008 overigens niet gedumpt worden. Integendeel: het stukje rots zal een belangrijk deel uit maken van de onderzoeken. Zo zal de chemische en organische samenstelling van de Martiaanse gesteenten worden bestudeerd met behulp van een laser. De resultaten worden vervolgens vergeleken met de meteoriet SaU 008. Dat zou de studie betrouwbaarder en meer nauwkeurig moeten maken.

Levensverhaal

“Deze kleine steen heeft al een behoorlijk levensverhaal", aldus Caroline Smith, hoofd van de collectie waartoe SaU 008 behoorde in het Natural History Museum. “Wanneer het gesteente precies op aarde belandde, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar het zal zo’n 1.000 jaar geleden zijn geweest. En nu gaat het terug naar Mars.”