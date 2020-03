Mysterieuze constructie uit ijstijd met botten van 60 mammoets opgegraven in Rusland Joeri Vlemings

Bron: CNN 0 Wetenschap Een nieuw ‘mammoethuis’ is opgedoken in Rusland. Het is het oudste en het grootste tot nu toe. Zo’n 25.000 jaar geleden maakten jager-verzamelaars met honderden botten van 60 mammoets een grote cirkelvormige constructie van 12,5 meter doorsnede. Waarom, dat weet niemand.

In de jaren 60 en 70 vonden onderzoekers al gelijkaardige maar kleinere constructies op dezelfde site, Kostenki 11, 500 km ten zuiden van Moskou. Het is inmiddels een museum.

In 2014 botsten archeologen op de nieuwe constructie op de site. Een jaar later begonnen de opgravingen, die drie jaar zouden duren. Pas deze week werden de bevindingen van de wetenschappers gepubliceerd in het vakblad Antiquity.

De beenderen van de mammoets komen uit de ijstijd. Ze werden in het verleden al in Oost-Europa aangetroffen. Tot nu toe werden de oudste beenderen gedateerd op 22.000 jaar geleden. De nieuwe fossielen zijn zo’n 25.000 jaar oud.

Mogelijk dienden de constructies als huizen die hen beschermden tijdens de harde winters. De temperaturen konden dan zakken tot -20 graden. Dat zou een verrassende verklaring zijn, omdat de jager-verzamelaars uit de ijstijd nooit lang op dezelfde plaats bleven en zo’n bouwconstructie heel wat tijd in beslag moet hebben genomen. “Mammoetbotten zijn erg zwaar, en het bouwen van de cirkelvormige structuur was een enorme investering in tijd en energie”, legt Alexander Pryor, hoofdauteur en archeoloog aan de Universiteit van Exeter, uit.

De archeologen vonden 51 kaken en 64 schedels van mammoets. De ronde constructie had geen duidelijke ingang. Binnen de cirkel was er bewijs dat er hout verbrand werd, maar verder geen aanwijzingen dat er mensen langere tijd in verbleven. Daarom denken de onderzoekers dat het niet dienst deed als winterverblijf. “Het betekende duidelijk iets voor hen en het had hoogstwaarschijnlijk met een ritueel te maken, ook al had de constructie blijkbaar ook een praktisch doel”, aldus Pryor.