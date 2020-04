Mysterieuze complicatie met bloedklonters duikt op bij coronapatiënten KVE

23 april 2020

17u47

Bron: The Washington Post, Business Insider 244 Wetenschap Wereldwijd zijn er al meer dan 2 miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus geregistreerd, maar de ziekte heeft nog niet alle geheimen prijsgegeven. Bij sommige patiënten duiken ernstige complicaties op die mee de dood in de hand kunnen werken en die artsen verbazen: bloedklonters in de longen en elders in het lichaam.

Ademhalingsproblemen zijn een gekend symptoom van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Ook andere complicaties zoals nier- en hartproblemen zijn recent aan het licht gekomen. Maar artsen zien nu ook bloedklonters in de longen en op andere plaatsen in het lichaam van patiënten opduiken.

Deze complicatie is vastgesteld bij patiënten op de intensieve afdeling, maar ook bij patiënten die er veel minder erg aan leken te zijn. Bloedstolsels kunnen blokkades in de aderen veroorzaken, wat kan leiden tot beroertes, hartaanvallen en de dood.



Amputatie

Afgelopen zaterdag moest het been van de 41-jarige Broadway-acteur Nick Cordero worden geamputeerd nadat hij was besmet geraakt met het nieuwe coronavirus en bloedklonters verhinderden dat het bloed naar zijn tenen kon stromen.

Bloedklonters bij (herstellende) coronapatiënten zijn dus een nieuwe zorg voor artsen. Uit autopsiegegevens van het New Yorkse zorgnetwerk Northwell Health is gebleken dat bij ongeveer veertig procent van de patiënten die stierven nadat ze het ziekenhuis hadden verlaten, bloedklonters in het lichaam werden vastgesteld. Soms zaten er wel honderden kleine klonters in de longen, zo weet The Washington Post.

“Beangstigend”

“Het probleem dat we hebben, is dat hoewel we begrijpen dat er bloedklonters zijn, we nog niet begrijpen waarom ze er zijn,” zei professor Lewis Kaplan van de universiteit van Pennsylvania en hoofd van de ‘Society of Critical Care Medicine’. “We weten het gewoonweg niet. En dat beangstigt ons”.

“Artsen behandelen jaarlijks mensen met stollingscomplicaties, van personen met kanker tot slachtoffers van een ernstig trauma, maar wat we nu vaststellen bij coronapatiënten, is ongezien”, verklaarde Kaplan.

In een recente studie meldden Nederlandse onderzoekers dat ongeveer een derde van de 184 coronapatiënten die ze op de intensivecareafdeling observeerden, een complicatie had die verband hield met een bloedklonter.

Kunstmatige coma

Ernstig zieke patiënten op intensivecareafdelingen moeten vaak in kunstmatige coma gebracht worden en beademd worden waardoor hun mobiliteit erg beperkt is. Voortdurend stil in bed liggen verhoogt het risico op stolsels. Maar artsen vermoeden nu dat het coronavirus an sich leidt tot een verhoogde kans op bloedklonters.

Bij gebrek aan klinische studies worden artsen gedwongen om zelf uit te zoeken hoe ze deze complicaties het beste kunnen behandelen, verklaarde Alex Spyropoulos, een New Yorkse expert op het gebied van bloedstolsels aan Business Insider. De afgelopen maand heeft Spyropoulos ingezet op het preventief toedienen van bloedverdunners aan coronapatiënten. Artsen moeten steeds waakzaam zijn voor signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van bloedklonters, zoals zwelling in de benen van patiënten, besloot hij.

