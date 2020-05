Musk emotioneel over succesvolle lancering: “Eerste stap naar een beschaving op Mars” kv

31 mei 2020

05u55

Bron: Belga 0 Wetenschap SpaceX-oprichter Elon Musk werd gisteren na de succesvolle lancering van een bemande Crew Dragon "overmand door emoties". Dat vertelde hij enkele uren nadat NASA-astronauten Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49) naar de ruimte werden gebracht om naar het internationale ruimtestation ISS te gaan.

"Ik ben behoorlijk overmand door emoties op deze dag. Het is eerlijk gezegd lastig om te praten", zei Musk aan journalisten. Naar eigen zeggen heeft hij nog wat tijd nodig om zijn hoofd tot rust te brengen. "Ik heb 18 jaar naar dit doel toegewerkt, dus het is nogal moeilijk te geloven dat het is gebeurd." Musk spreekt de hoop uit dat dit de "eerste stap" betekent naar een "beschaving op Mars" en naar een "multiplanetair leven" met een basis op de maan.

Hurley en Behnken bevinden zich momenteel in een baan om de aarde en voeren aan boord van de Crew Dragon een aantal technische tests uit, eten en slapen nog wat, voor ze zondag tegen 16.30 uur (onze tijd) aankomen bij het ISS.



SpaceX is nu het eerste commerciële bedrijf dat mensen naar de ruimte heeft gebracht. De lancering betekende ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.