Muisstil en pijlsnel: ‘Zoon van de Concorde’ vliegt in 3 uur van Londen naar New York avh

13 februari 2018

17u07

Bron: NASA; Metro UK; Daily Mail 16 Wetenschap De Amerikaanse overheid heeft een nieuw vliegtuig van NASA goedgekeurd. De ‘Zoon van de Concorde’ is een ultrasnel vliegtuig dat tegen 2021 in amper drie uur van Londen naar New York moet vliegen.

De officiële naam van het vliegtuig luidt ‘Quiet Supersonic Transport (QueSST). Zoals de naam al doet vermoeden vliegt het toestel sneller dan het geluid, 1.700 kilometer per uur om precies te zijn. Bovendien is NASA erin geslaagd de supersonische knal te dempen. Wanneer een vliegtuig door de geluidsmuur vliegt, gaat dat gepaard met een knal en bij de Concorde leidde die vaak tot geluidsoverlast.

Een woordvoerder van NASA liet eerder al weten dat de organisatie ernaar streeft om de supersonische knal zo te dempen dat hij nog amper merkbaar is voor de mensen op de grond. “De knal moet even stil worden als een verre donderslag of als het geluid van een buurman die de deur van zijn auto toeslaat.”

Vliegtuigbouwer Lockheed Martin maakte al een eerste ontwerp voor de QueSST, maar NASA spoort andere bedrijven aan om ook een ontwerp in te dienen.

Als alles volgens plan verloopt moet de QueSST in 2021 zijn eerste vlucht maken. Het toestel geldt vooral als voorbeeld voor vliegtuigbouwers, die in de toekomst snellere lijnvliegtuigen zullen bouwen. “De QueSST zal Amerikaanse bedrijven aanzetten om snellere commerciële vliegtuigen te bouwen, wat zal leiden tot meer jobs en kortere reistijden”, luidt het bij het Amerikaanse ministerie van Begroting, dat dit jaar liefst 19,9 miljard dollar (16,1 miljard euro) uittrok voor NASA. Dat is 500 miljoen dollar meer dan vorig jaar.