Muggen die niet prikken? Slechts 1 gen dat die droom dwarsboomt AW

02 april 2019

Muggen die (bijna) niet steken: ze bestaan. In een laboratorium in de Verenigde Staten althans. Daar experimenteerden enkele onderzoekers met de genen van de gelekoorts- of denguemug om uiteindelijk één gen af te zonderen zodat de geur van mensen minder aantrekkelijk werd voor die muggen. De resultaten publiceerden ze in het tijdschrift Current Biology

Wist je dat een mug mensen kan ruiken van wel zo’n vijftig meter ver? Dat doet het vervelende beestje met enkele handige antennes op het hoofd die geprikkeld worden door de zuren die mensen en andere dieren uitscheiden. Neemt die zuurconcentratie toe, dan weet de mug dat ze haar prooi nadert.



Maar daar kan de wetenschap in de toekomst wel eens een stokje voor steken. Wetenschappers ontdekten immers dat één gen, meer bepaald het lr8a-gen, verantwoordelijk is voor het opmerken van zure (zweet)geurtjes. Eenmaal dat gen verwijderd werd met CRISPR/cas9 – waarbij een schaartje een stuk DNA kapot knipt – hadden de muggen minder interesse in mensen. De helft van de muggen prikte niet meer.

Uitbraak van ziektes voorkomen

En dat is goed nieuws, want muggen dragen gevaarlijke ziektes over. Dengue (knokkelkoorts), het zikavirus, gele koorts en malaria zijn maar enkele voorbeelden. Eenmaal muggen de ziektes niet langer verspreiden, zou een dodelijke uitbraak ook veel minder vaak voorkomen.

Hoe dat precies in zijn werk zou gaan? Nu wetenschappers weten welk gen ze moeten manipuleren bij muggen om ervoor te zorgen dat ze niet actief op zoek gaan naar menselijke prooien, zouden ze enkele gemodificeerde muggen kunnen loslaten in het wild. Die zouden vermoedelijk kruisen met niet-gemanipuleerde muggen waardoor steeds minder muggen het lr8a-gen zouden bezitten.

Kritiek

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, én omgekeerd. In die mate tussenkomen in de natuur stoot vele wetenschappers immers voor de borst. Gemanipuleerde muggen in de natuur kunnen immers een heel ander resultaat opleveren dan in de besloten ruimte van een laboratorium. Vooral te midden van andere soorten steekmuggen.

Anti-muggenmiddel

“Maar”, zegt Larry Zwiebel, bioloog aan de Vanderbilt University in de VS, en één van de onderzoekers, “deze ontdekking kan bijvoorbeeld ook helpen bij de ontwikkeling van betere middelen die muggen weren. Denk daarbij aan een geurtje waarmee mensen zich kunnen insmeren waardoor het lr8a-gen van de muggen wordt gedwarsboomd. “Of een geurtje dat muggen net aantrekt waardoor ze in een val vliegen.”

Denguemug

De dengue- of gelekoortsmug is een insect dat voorkomt in de tropen en subtropen. Daar is het een van de voornaamste overdragers van dengue (knokkelkoorts) en gele koorts, maar ze besmetten hun prooien ook met riftdalkoorts en het zikavirus.



Terwijl de mug vroeger vooral in Afrika voorkwam, werd ze na verloop van tijd onder andere in Australië ingevoerd door mensen. Ook in Europa kwam de mug op een zeker moment voor, maar door ietwat strengere winters overleven de eitjes hier (gelukkig) niet.