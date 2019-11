Mossen onthullen welke route Ötzi de ijsman nam toen het noodlot toesloeg AW

04 november 2019

Bron: PLOS ONE 2 Wetenschap Hij stierf inmiddels zo’n 5.300 jaar geleden, maar de manier waarop hij aan zijn einde kwam is nog steeds een populair onderzoeksonderwerp voor tal van wetenschappers: Ötzi ‘de ijsman’ werd in 1991 als bevroren mummie teruggevonden in de Alpen, en nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Hij stierf inmiddels zo’n 5.300 jaar geleden, maar de manier waarop hij aan zijn einde kwam is nog steeds een populair onderzoeksonderwerp voor tal van wetenschappers: Ötzi ‘de ijsman’ werd in 1991 als bevroren mummie teruggevonden in de Alpen, en nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE , wijst uit hoe hij daar geraakte.

Een dodelijke speerpunt werd de ijsman zo’n 5.300 jaar geleden fataal. Vermoedelijk was Ötzi het slachtoffer van een hinderlaag en werd hij vanop een afstand van zo’n dertig meter gedood. En vlak voor zijn dood nuttigde de man een (eerder zware) maaltijd bestaande uit vet vlees, graan en varens. Dat kwamen onderzoekers in vorige studies alvast te weten over het leven van Ötzi de ijsman. En dankzij recent onderzoek weten we nu hoe de allerlaatste route van Ötzi er ongeveer uitzag.

En die route was behoorlijk indrukwekkend volgens het onderzoek van enkele wetenschappers aan de University of Glasgow. Zo schrijven ze in hun studie dat de ijsman doorheen Schnalstal, of op zijn Italiaans Val Senales, trok voordat hij de Ötztaler Alpen – waarnaar hij vernoemd werd – bereikte. Wellicht koos hij deze minder evidente route uit omdat hij op de hielen werd gezeten door enkele vijanden.

Mossen

Om tot die conclusie te komen, bestudeerden de onderzoekers ditmaal niet enkel de restanten van de oude mummie, maar ook de flora die hij met zich meebracht, zowel opzettelijk als onopzettelijk. Het gaat daarbij voornamelijk over mossen en levermossen: maar liefst 75 verschillende soorten waarvan er ongeveer 23 voorkomen in het gebied waar Ötzi werd teruggevonden. De overige mossen groeien onder andere in de nabijgelegen vallei van Schnalstal, die tegenwoordig voornamelijk wordt bezocht door skiërs.

De flora werd onder andere teruggevonden in het spijsverteringsstelsel van de ijsman. “Vreemd”, aldus James Dickson, emeritus-professor archeobotanica aan de University of Glasgow en hoofdauteur van de studie. “Mos is niet smakelijk of voedzaam.”

Wellicht wilde de ijsman het mos helemaal niet opeten, maar nam hij het mee voor medicinale doeleinden, zo redeneren de onderzoekers. Mos absorbeert immers behoorlijk goed, dus werd het vermoedelijk gebruikt om wonden te bedekken, en misschien zelfs om vlees in te wikkelen, in een poging om het vers te houden.

Ötztaler Alpen

Ötzi leefde tussen 3400 en 3100 voor Christus in wat nu het grensgebied van Italië en Oostenrijk is. Zijn naam is afgeleid van de Ötztaler Alpen op de grens van Oostenrijk en Italië, waar zijn lichaam in 1991 door enkele Duitse toeristen werd gevonden. In zijn rechterschouder zat een pijlpunt en op zijn rechterhand zat een snee, wat betekent dat hij wellicht is omgekomen door een gevecht. En zo’n twee uur voor dat gevecht genoot hij nog van een lekker stuk gedroogd vlees, afkomstig van een steenbok.

Ötzi was waarschijnlijk ongeveer 45 jaar oud toen hij stierf. Hij was 1,65 meter lang en woog waarschijnlijk 50 tot 60 kilo.

