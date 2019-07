Mosselen in hun schelp gekookt tijdens hittegolf in Californië: “Dit is op deze enorme schaal ongezien” Karen Van Eyken

02 juli 2019

15u23

Bron: CNN, The Guardian 12 Wetenschap Noord-Californië krijgt al een tijdje af te rekenen met een verzengende hitte en dat eist zijn tol. Mosselen worden letterlijk levend in hun schelp gekookt. Volgens marinebiologen is het op deze gigantische schaal ongezien.

Toen onderzoekster Jackie Sones toekwam bij de mosselbedden in het Bodega natuurpark kon ze haar ogen nauwelijks geloven. Zoiets had ze in vijftien jaar nog nooit waargenomen. “Honderden mosselen lagen dood”, vertelde ze aan CNN. De schelpen waren open. De inhoud was geroosterd. Nader onderzoek leerde echter dat naar schatting tienduizenden mosselen de hittegolf niet hadden overleefd. Ze lagen dood op het strand.

Ook andere wetenschappers maakten melding van een massale mosselsterfte op meerdere stranden langs een kuststrook van 225 km. Sones had in het verleden al gevallen meegemaakt waarbij een beperkt aantal mosselen was gestorven tijdens de hitte, maar nog nooit op deze enorme schaal.

In Californië werden vorige maand - net zoals op sommige plekken in Europa - warmterecords gebroken tijdens een extreme hittegolf. Op 10 en 11 juni steeg het kwik tot 37 graden in Santa Rosa, op zo’n 32 kilometer van Bodega Bay.

Volgens de marinebiologe krijgen mosselen het moeilijk wanneer de temperatuur boven 32 graden klimt. Maar wellicht moesten de getroffen mosselen temperaturen tot 37 graden verduren bij laagtij.

“Deze gebeurtenissen zullen op termijn steeds vaker voorkomen,” vreest bioloog Christopher Harley van de universiteit van British Columbia die daarbij verwijst naar de afnemende mosselbanken langs de Amerikaanse en Canadese westkust. “Mosselen worden beschouwd als de kanaries in de koolmijn wat betreft klimaatverandering, alleen is deze kanarie een voedselbron voor honderden andere soorten.”