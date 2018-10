Mogelijk een eerste maan buiten ons zonnestelsel gevonden IVI

03 oktober 2018

20u49

Bron: Belga, CNN 0 Wetenschap Astronomen hebben mogelijk een eerste maan buiten ons zonnestelsel - een exomaan - gevonden. Dat bericht de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Rond gasgigant Kepler-1625b - een exoplaneet die op 8.000 lichtjaren van ons rond een ster cirkelt - is met de Hubble- en de Keplerruimtetelescoop een object gevonden dat een maan kan zijn. Ze zou de grootte hebben van "onze" planeet Neptunus.

In ons zonnestelsel komen manen veel voor: er zijn er bijna tweehonderd. De zoektocht naar natuurlijke satellieten buiten ons stelsel leverde tot nu toe niets op. Exomanen zijn immers door hun kleinere omvang moeilijker te spotten. "Dit zou de eerste keer zijn dat een maan wordt gedetecteerd buiten ons zonnestelsel", zegt David Kipping, een van de ontdekkers van de mogelijke exomaan.

Afwijkingen

Kipping ontdekte samen met collega Alex Teachey enkele eigenaardigheden in de data van de Keplertelescoop. "We zagen kleine afwijkingen in de lichtcurve", legt Kipping uit. Daarom hebben de wetenschappers de Hubble ingezet om het gedetailleerder te onderzoeken.

Toen de planeet Kepler-1625b voor zijn ster (de zonachtige ster Kepler-1625, nvdr.) passeerde, detecteerde de Hubble dat de lichtsterkte van de ster niet enkel verminderde door de passage van de gasgigant, maar dat enkele uren later ook een tweede bron voor lichtvermindering zorgde. "Het was alsof een maan de planeet achtervolgde zoals een hond die zijn baasje volgt", zegt Kipping. "Helaas eindigde de observatie door Hubble nog voor de volledige doorgang van de maan kon gemeten worden."

Voorzichtig

De wetenschappers achter de vondst blijven echter voorzichtig en willen nog meer observaties uitvoeren. Zo is de grootte van de kandidaat-exomaan zeer ongewoon en met geen enkele maan uit ons stelsel te vergelijken. Van de aarde bekeken, zou ze twee keer groter zijn dan onze eigen Maan.

"De aanwezigheid van een maan is de simpelste en meest vanzelfsprekende verklaring voor die tweede duik in de lichtsterkte van de ster", zeggen de onderzoekers. Kipping en Teachey hebben bij NASA een aanvraag ingediend om de Hubble opnieuw in te zetten voor extra observaties, in de hoop dan met zekerheid te kunnen zeggen dat het om een exomaan gaat.

Toekomst

"Als verdere observaties met de Hubbletelescoop aantonen dat het een exomaan is, dan kan dat belangrijke hints geven over de ontwikkeling van planetaire systemen. Mogelijk moeten experts hun theorieën over de ontwikkeling van manen rond planeten herbekijken", zegt Kipping.

"Dit is niet zoals de exomaan in "Avatar" of Endor van "Star Wars", benadrukt Teachey. "Maar deze ontdekking kan in de toekomst wel deuren openen naar de vondst van gelijkaardige werelden."