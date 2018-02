Mislukte lancering van eerste Ariane-5 van 2018 door verkeerde software TTR

23 februari 2018

15u21

Bron: Belga 0 Wetenschap De maar half gelukte lancering in de nacht van 25 op 26 januari van de eerste Ariane-5 draagraket van het jaar is te wijten aan een foutieve invoer van vluchtgegevens. Dit staat in het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie, vandaag gepubliceerd op de website van het Europees lanceerbedrijf Arianespace.

Iets meer dan 9 minuten na lancering van op Kourou viel het contact met de grondstations uit, ten gevolge van een afwijking van het traject van de Europese superraket. De twee meegevoerde satellieten werden wel uitgezet, maar op een verkeerde plaats, zo bleek uit signalen van de kunstmanen na het einde van de raketmissie. Op eigen kracht vliegen de SES-4 en de Al Yah 3 nu naar hun voorziene operationele positie. Dit kost wel brandstof.

Er werd een onafhankelijke onderzoekscommissie opgericht onder leiding van inspecteur-generaal Toni Tolker-Nielsen van het Europese Ruimtevaartbureau ESA om uit te vlooien waarom het voor het eerst sinds december 2002 met een Ariane-5 was misgelopen.

Die commissie stelde vast dat er een foutieve vluchtparameter in de boordcomputer - in het jargon "initieel platform"- was ingegeven. Het traject van de Ariane verlegde zich bijgevolg 20 graden naar het zuiden. Bovendien was die foutieve invoer niet opgemerkt tijdens de standaardcontroles die een lancering voorafgaan.

Arianespace zegt corrigerende aanbevelingen van de commissie, in het bijzonder rond die controles, "onmiddellijk" te hebben geïmplementeerd. De volgende missie is voor midden maart voorzien.