Minister Muyters engageert zich om het 150 dagen in een potje te doen Redactie

08u01

Bron: Het Nieuwsblad 0 belga Wetenschap Vlaams minister van Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) engageert zich voor een grootschalig onderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) naar darmflora. Als vrijwillige donor moet hij zijn stoelgang 150 dagen bijhouden in potjes, die even de diepvriezer ingaan om dan tot bij de onderzoekers te geraken. Maar Muyters' woordvoerder liet al weten aan Het Nieuwsblad dat de minister "vaak in het buitenland zit".

Het VIB wil stoelgangstalen van meer dan 5.000 vrijwilligers verzamelen en onderzoeken om meer te weten te komen over de rol die darmbacteriën spelen bij de gezondheid. Minister Philippe Muyters gaf gisteren het goede voorbeeld en schreef zich in. Niet voor een donatie ter plekke, maar voor '150 Dagen Darmflora'. "Niet steeds even intensief, maar toch: het is een project voor volhouders", omschrijft het VIB dat. Maar dat leek de minister pas later te beseffen. "Hij zal meedoen in de mate van het mogelijke", is de reactie van zijn woordvoerder in Het Nieuwsblad.