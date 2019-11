Minder tweets over Zwarte Piet dit jaar maar ze zijn wel giftiger Joeri Vlemings

18 november 2019

14u03

Bron: Textgain 1 Wetenschap Sinterklaas is sinds dit weekend weer in het land, uiteraard vergezeld van zijn trouwe bende zwarte pieten. Het is die figuur van Zwarte Piet die - vooral bij onze noorderburen, maar ook bij ons - al enkele jaren aanleiding geeft tot soms heftige discussies rond de al dan niet racistische kleur ervan. Op Twitter blijkt het aantal berichten in het debat dit jaar sterk afgenomen, maar ze zijn wel giftiger.

Het Belgische Artificial Intelligence-bedrijf Textgain nam de commotie rond Zwarte Piet onder de loep aan de hand van Twitter-data waar ze hun software op loslieten. Blijkt onder meer dat, in vergelijking met 2018, het totaal aantal berichten over Zwarte Piet in het Nederlandstalige gebied met meer dan 75% afgenomen is. Dat kan je zien in de grafiek hieronder, waarvan je de interactieve versie hier terugvindt.

Nog opvallend: zo’n vijf jaar geleden barstte de discussie op Twitter al in oktober los, terwijl we de laatste jaren moeten wachten tot de intrede van Sinterklaas om een belangrijke stijging in het aantal berichten vast te stellen.

De pietendiscussie lijkt dan wel af te nemen, wég is ze niet. Meer nog: Textgain berekende met AI de polariserende aard van de berichten en stelde vast dat de zogenaamde toxiciteit - de mate van giftigheid of grofheid - gevoelig de hoogte is ingegaan de laatste jaren. Of: wel minder berichten, maar veel heftigere (zie de grafiek hieronder, of hier in interactieve versie).

“We stellen vast dat het aantal toxische berichten meer dan verdubbeld is in vergelijking met pakweg drie jaar geleden”, legt Guy De Pauw van Textgain uit. “En we kijken dan nog naar redelijk duidelijke venijnige verwijzingen, dus de cijfers zijn wellicht nog een onderschatting van de echte situatie.”

“Meer en meer mensen zijn de pietendiscussie beu en mengen zich niet meer in het debat”, aldus nog De Pauw. “Zij die overblijven, lijken degenen te zijn die het hardste roepen.”

Of het voor- of tegenstanders zijn die zich het meest polariserend gedragen in het debat, dat kan de software op dit moment nog niet achterhalen.