Minder drinken maakt stoppen met roken makkelijker Redactie

02 januari 2019

15u47

Bron: IPS 1 Wetenschap Wie wil stoppen met roken, kan beter ook minder gaan drinken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zware drinkers die willen stoppen met roken, baat hebben bij het verminderen van hun alcoholgebruik.

Bij mensen die veel drinken, verwerkt het lichaam nicotine sneller. Alcoholgebruik verminderen kan het daarom eenvoudiger maken te stoppen met roken, zeggen onderzoekers van de Oregon State University.

In het verleden is al uit onderzoek gebleken dat mensen die nicotine sneller verwerken, vaak meer gaan roken en meer moeite hebben om te stoppen. Het vertragen van de nicotineverwerking kan daarom behulpzaam zijn, zegt Sarah Dermody, hoofdauteur van de studie.



“Stoppen met roken lukt meestal niet in één keer, mensen doen diverse pogingen”, zegt ze. “Dit onderzoek laat zien dat stevig alcoholgebruik en roken het beste tegelijkertijd behandeld kunnen worden.”

1 glas per dag

Zware drinkers roken vaak ook sigaretten. Drinken is een bekende risicofactor voor roken, en andersom ook: roken vormt een risicofactor voor drinken. De onderzoekers wilden meer weten over het verband tussen die twee.

Ze deden hun onderzoek bij 22 rokers die hulp zochten voor hun alcoholgebruik. Ze ontdekten dat de verwerking van nicotine in het lichaam aanzienlijk trager verliep als de alcoholconsumptie werd teruggebracht van gemiddeld 29 glazen per week tot 7.

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nicotine & Tobacco Research.