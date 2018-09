Minder dan 2 uur schermtijd voor kinderen? Betere cognitieve vaardigheden AW

Kinderen hun dagelijkse schermtijd is sterk gelinkt met hun mentale vaardigheden. Als de schermtijd beperkt wordt tot twee uur, zou hun kennis groter zijn dan die van leeftijdsgenoten die langer naar hun schermpje staren. Dat blijkt uit een studie die in het medisch vakblad The Lancet verscheen.

Een studie onderzocht 4.500 Amerikaanse 11-jarigen en bracht de tijd die ze achter hun computer, iPad of smartphone spendeerden in verband met hun mentale vaardigheden. Daarbij zorgden ze ervoor dat de jonge participanten van voldoende slaap –dat is negen tot elf uur voor 11-jarigen- genoten. Bovendien maakten onderzoekers geen onderscheid tussen de verschillende activiteiten waarvoor de kinderen hun scherm gebruikten. Al was het om videogames te spelen, series te bingwatchen of doorheen sociale media te scrollen, alle 4.500 participanten werden over dezelfde kam gescheerd. Wel hield men rekening met hun etniciteit, eventuele letsels, B(ody)M(ass)I(ndex) en het inkomen van hun ouders.



Na het beantwoorden van enkele vragenlijsten die de talenkennis, het geheugen en aandachtspanne van de kinderen testten, linkten de onderzoekers de resultaten met het aantal uren slaap van de jongeren, schermtijd en fysieke activiteiten. Slaap speelt ongetwijfeld ook een belangrijke rol bij de aandachtspanne van kinderen. De schermtijd stond met andere woorden niet volledig los van andere factoren.

Activiteit achter het scherm

Toch bleek de link tussen een strikt beperkte schermtijd en kinderen hun kennis het sterkst uit de testen te komen. De onderzoekers koppelden hun resultaten aan andere studies waarbij het opkomend gebruik van sociale media in verband wordt gebracht met verminderde aandacht en impulscontrole. Videospelletjes en educatieve tv-programma’s blijken dan toch iets beter te zijn. Zij kunnen immers enkele cognitieve voordelen opleveren. Als een kind met andere woorden aan het scherm gekluisterd is, kan dat maar beter zijn om spelletjes te spelen of National Geographic te kijken.

Laat het gebrek aan onderscheid tussen de verschillende activiteiten achter het scherm ook meteen het grote hiaat van de studie zijn. De auteurs geven dat zelf toe, maar moedigen ouders, opvoeders en leerkrachten alvast aan om aan de slag te gaan met hun bevindingen: “Er moet prioriteit gegeven worden aan gezonde slaaproutines en beperkte schermtijd tijdens de kindertijd en adolescentie.”