MH370 na vier jaar nog altijd niet gevonden, maar wél twee andere mysterieus verdwenen wrakken Joeri Vlemings

05 mei 2018

11u56

Bron: Western Australian Museum 0 Wetenschap De immense zoektocht in de Indische Oceaan naar de vermiste vlucht MH370 heeft voorlopig nog niet geleid tot de vondst van het vliegtuig. Wél werden twee opmerkelijke scheepswrakken - één uit hout, één uit ijzer - ontdekt, die in de 19de eeuw op hun beurt mysterieus verdwenen waren.

De twee scheepswrakken werden gelokaliseerd op zo'n 2.300 km van de kust van deelstaat West-Australië, op 36 km van elkaar. Dat gebeurde in mei en in december 2015 tijdens de beginfase van de zoektocht naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Het gaat volgens experts van het Western Australian Museum om twee koopvaardijzeilschepen, die in de 19de eeuw ingezet werden om steenkool te vervoeren. Dat besluiten ze uit hun onderzoek van de beelden van onderwaterdrones en van sonorische data, gekoppeld aan historische en maritiem archeologische gegevens.

Mogelijk is het houten schip de W. Gordon, in 1876 verdwenen nadat het de haven van Kaapstad was uitgevaren. Een andere mogelijkheid is de Mandala, vermist geraakt in 1882 op zijn trip van Wales naar de Molukken. Voor het stalen vrachtschip zijn er drie kandidaten. De meest waarschijnlijke daarvan is de West Ridge, een schip dat in 1883 van Liverpool naar Mumbai voer, maar daar nooit aankwam. Aan boord van beide gezonken schepen waren vermoedelijk tussen de 15 en 30 bemanningsleden, aangevuld met mogelijk ook nog andere passagiers.

Explosie

Van het houten schip bleef niet veel over na 140 jaar, voornamelijk nog wat steenkool en metalen stukken, zoals het anker. Op de zeebodem lag de rest van de steenkool verspreid. Volgens onderzoeksleider Ross Anderson wijst alles erop dat het schip gezonken is na een explosie, wat tijdens steenkooltransporten wel meer gebeurde.

Het ijzeren schip, 36 km verder, was in veel betere staat. Het bleek verticaal naar de zeebodem gezonken te zijn. Uit de beelden kon worden opgemaakt dat het minstens twee scheepsdekken had.

Vlucht MH370 verdween op 8 maart 2014 plots van de radar. Het vliegtuig was met 239 mensen aan boord op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Er wordt na vier jaar nog altijd naar gezocht.