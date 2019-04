Methaangas gemeten op Mars, maar is het een teken van leven? Spoiler: het is niet afkomstig van aliens AW

02 april 2019

14u23 0 Wetenschap Nadat de Marsrover Curiosity van NASA in 2011 gelanceerd werd richting Mars, registreerde het wagentje er regelmatig vlagen van methaangas in de atmosfeer. Verwarrend, want het organisch materiaal is meestal een teken van (buitenaards) leven. Nu weten onderzoekers eindelijk waar het methaangas op de rode p laneet vandaan kan komen: gesmolten ijskristallen.

In 2009 suggereerden enkele metingen vanop de aarde dat er op Mars drie gebieden waren met vrij hoge concentraties van methaangas. Wetenschappers reageerden voorzichtig verrukt, omdat 99 procent van al het methaangas op aarde door levende organismen wordt geproduceerd, door koeien bijvoorbeeld.



Vervolgens landde de Curiosity Rover in 2011 op de rode planeet en ging die zelf metingen ter plaatse uitvoeren. Dat gebeurde aan de hand van bodemmonsters die geanalyseerd werden op teken van leven. De eerste deeltjes methaangas die de Marsrover vond, waren eerder verwaarloosbaar.

Maar in 2013 mat de Marsrover plots een aanzienlijke stijging van methaan in de lucht. Die stijging hield minstens twee maanden aan. Vermoedelijk had het iets te maken met de seizoenen, zo dachten de onderzoekers op aarde. Dat vermoeden werd bevestigd de jaren die daarop volgden, want op het einde van de winter in het zuidelijk halfrond van de planeet, werd keer op keer een piek op Mars gemeten.

Is dat methaangas dan afkomstig van organische verbindingen, biologische bronnen - levende organismen zeg maar - of niet? Methaangas werd regelmatig gemeten, maar niemand kon achterhalen waar het gas vandaan kwam. De metingen van het marswagentje zaaiden vooral verwarring. Daarom snelde het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) te hulp.

Samenwerking

De Mars Express was een onbemande ruimtemissie naar de planeet Mars, een project van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Dankzij die missie worden de metingen van de Curiosity nu voor het eerst bevestigd. Ook de Mars Express observeerde de atmosfeer van de rode planeet en de sonde nam eenzelfde stijging van methaangas waar in 2013. Dat zegt Marco Guiranna, hoofdonderzoeker van het Italiaanse Instituto Nazionale di Astrofisica in Rome.

“Terwijl eerdere observaties, waaronder die van Curiosity, bekritiseerd werden, maakt deze eerste onafhankelijke bevestiging de resultaten een pak geloofwaardiger”, aldus Guiaranna. Bovendien verklaart het team van Guiaranna meteen waar de boertjes methaangas van Mars vandaan kwamen.

Permafrost

Zoals verwacht, is het methaangas vermoedelijk afkomstig van permafrost. De koude ondergrond van Mars zou methaangas vasthouden, maar door “een meteorietinslag of temperatuurschommelingen” kan het ijs gedeeltelijk smelten waardoor methaangas ontsnapt.

