Met dit eenvoudig experiment toon je kinderen waarom handen wassen zo belangrijk is kv

19 december 2019

19u10

Bron: Science Alert, Today 126 Wetenschap Dayna Robertson, een schooljuf uit Idaho, wilde haar leerlingen tonen waarom het zo belangrijk is dat ze hun handen wassen. Samen met collega en gedragsspecialiste Jaralee Metcalf voerde ze een eenvoudig experiment uit waarvoor ze niet meer nodig hadden dan enkele sneetjes brood. De resultaten waren verbluffend. En vooral wansmakelijk.

De sneetjes brood werden eerst aangeraakt met handen die in verschillende mate vuil waren. Vervolgens werden ze verpakt en een maand lang opzij gelegd in plastic zakjes. “We namen sneetjes vers brood en raakten het aan”, vertelt Metcalf in een Facebookbericht dat ondertussen al meer dan 66.000 keer gedeeld werd.

“We lieten een sneetje onaangeraakt. Een sneetje (werd aangeraakt) met ongewassen handen. Eentje werd aangeraakt door handen die gereinigd waren met antibacteriële wasgel. Eentje met handen die gewassen waren met warm water en zeep. Dan besloten we om een stuk brood over alle Chromebooks in onze klas te wrijven.”



Na een maand bekeken Robertson en haar leerlingen, die in leeftijd variëren van de kleuterklas tot het zesde leerjaar, hoe het met de verpakte sneetjes brood gesteld was.

Het onaangeraakte sneetje brood zag er een maand later nog steeds goed uit. We melden hier voor de duidelijk dat in de VS vooral industrieel brood - met bewaarmiddelen - wordt gegeten en geen dagvers brood van de bakker. Ook het ‘zeep-en-warm-water’-sneetje zag er nog behoorlijk vers uit: je ziet enkel de indruk waar de klasgenootjes het brood hebben aangeraakt.

De andere sneetjes zagen er echter een stuk minder fris uit. Zowel de ‘Chromebook’-boterham als het ‘vuile-handen’-sneetje staan vol met een gruwelijk uitziende schimmel. En ook de ‘handgel’-boterham is nog allesbehalve eetbaar: een bewijs dat antibacteriële handgel geen waardig alternatief is voor warm water en zeep.

Het experiment wordt al jaren gevoerd in klaslokalen op Amerikaanse scholen. Robertson en Metcalf volgden immers de instructies die uitgeschreven staan op de website van het C.S. Mott Kinderhospitaal in Michigan. “Je moet je handen wassen, voor, tijdens en na het bereiden van eten”, zegt Terri Stillwell, epidemioloog in het ziekenhuis. “Was ze ook voor het eten, nadat je het toilet hebt gebruikt, je neus hebt gesnuit, dieren hebt aangeraakt en telkens wanneer je handen vuil lijken te zijn.”

Voor de kinderen in het klasje van juf Dayna is de boodschap goed doorgekomen. “De leerlingen vonden het allemaal gortig”, vertelde ze aan USA Today. “Ze wassen hun handen nu anders. Ze hebben ingezien dat handgel niet voldoende is en dat ze zeep en water moeten gebruiken.”