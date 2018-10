Menselijk geheugen kan tot 5.000 verschillende gezichten herkennen en omschrijven AW

10 oktober 2018

11u29

Bron: AAS 1 Wetenschap Wist je dat je tot 5.000 gezichten kan herkennen, onthouden én omschrijven? Je vrienden, familieleden, collega’s en enkele beroemdheden zijn het makkelijkste op te roepen. Maar zelfs naamloze vreemdelingen die je op straat passeert, kunnen je bijblijven.

Het ‘gezichtsvocabulaire’ is behoorlijk groot. Dat blijkt uit een experiment dat in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society verscheen. We onthouden en herkennen tot 5.000 verschillende gezichten van uiteenlopende personages in ons leven. Het ene herkennen we natuurlijk ietwat sneller dan het andere.



Gezichtsvocabulaire

Om de exacte grootte van het ‘gezichtsvocabulaire’ te testen, gaven onderzoekers de proefpersonen een uur de tijd om zoveel mogelijk gezichten van familieleden, vrienden, buren en collega's op te sommen en te omschrijven. Vervolgens deden ze nog eens een uur hetzelfde met bekende personen (acteurs, muzikanten, politici,…). Daarbij was het gezicht omschrijven trouwens voldoende. Om namen te onthouden doen we tenslotte beroep op een ander gedeelte van onze hersenen. Zo werd Jennifer Aniston ook wel eens omschreven als ‘de actrice met het leuke kapsel in Friends’.

Tijdens het experiment werd al snel duidelijk dat we enkele gezichten erg makkelijk kunnen oproepen en omschrijven. Maar de snelheid van die herkenning daalde aanzienlijk naargelang het uur vorderde.



Deel twee

Om de uiterlijke limiet van het menselijk geheugen te testen, kregen deelnemers na het eerste gedeelte van het experiment nog eens 3441 extra foto’s te zien. Op die foto’s stonden enkele beroemdheden, elke beroemdheid werd tweemaal afgebeeld. De proefpersoon moest beide foto’s aan de juiste naam linken voordat de wetenschappers het aanduiden als ‘herkennen van een gezicht’.

Superherkenners

Door beide experimenten te combineren en de gezichten van beroemdheden uit te sluiten die in beide proeven verschenen, bepaalden onderzoekers dat de gemiddelde persoon 5.000 gezichten herkent. Er zijn natuurlijk enkele zogenaamde ‘superherkenners’ die meer gezichten kunnen oproepen dan anderen. Maar laat 5.000 verschillende gezichten al een hele hoop zijn, stiekem meer dan je denkt.